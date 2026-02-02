Le budget réel d'ARC Raiders dévoilé : des chiffres qui surprennent l'industrie

ARC Raiders est un jeu de tir coopératif gratuit développé par Embark Studios, prévu pour 2024 sur PC et consoles. Affrontez en équipe des ennemis robotiques venus de l'espace dans un vaste monde ouvert futuriste. Profitez d'un gameplay dynamique, de combats stratégiques et de contenus réguliers offrant constamment de nouvelles expériences de jeu.