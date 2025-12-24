ARC Raiders Projet Expédition : toutes les ressources à garder pour l'Expédition

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 décembre 2025 à 11h51
Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter la deuxième Expédition d'ARC Raiders, disponible entre décembre 2025 et février 2026.
ARC Raiders Projet Expédition : toutes les ressources à garder pour l'Expédition
Une deuxième Expédition a été lancée, dans la foulée de la première qui s'est terminée, permettant à de nombreux joueurs de wipe et donc de récupérer les récompenses. Comme pour la première, il faudra valider six étapes et donner de nombreux objets, quatre différents par étape, ce qui peut parfois être compliqué. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite pour cette Expédition numéro 2.

C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 6 étapes de la deuxième Expédition d'ARC Raiders.

Toutes les ressources de l'Expédition 2

Étape 1

Cette première étape sera relativement facile. Vous aurez besoin de :
  • Pièces métalliques x 150 
  • Composants Plastiques x 200
  • Alliage ARC x 80 
  • Ressort en acier x 15
arc-raiders-etape1-projet2

Étape 2

etape2-expedition2

Étape 3

  • Ampoule x 4 
  • Batterie x 30
  • Gyroscope de déchiqueteuse x 10
  • Module de l'exode x 1
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Étape 4

  • Boîte de modulation de fréquence x 5 
  • Composants électriques avancés x 5
  • Éclateur ionique x 3
  • Unité à impulsion de Bondisseur x 3
etape4-expedition2

Étape 5

  • Objets de combat → 200 000 
  • Objets de survie → 100 000
  • Provisions → 150 000
  • Matériaux → 300 000
Si vous avez quelconque problème, ou que vous avez découvert une étape qui n'est pas encore indiquée ici, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, à la fin de l'article.

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ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve ou encore comment trouver des engrenages rouillés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

Avatar Florian
Florian Le 29/12/2025 à 22:10

Et les captures d'écran, elles viennent d'où ?
Ca arrive les erreurs

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Tard (invité) Le 29/12/2025 à 19:40

Y'a pas de sixième étape c'est le départ, vous jouez au jeu ou c'est un article ia?