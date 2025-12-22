Des joueurs gâchent volontairement des heures d'efforts sur ARC Raiders

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 décembre 2025 à 16h33
ARC Raiders est connu pour son ambiance impitoyable, mais c'est un objet inattendu qui brise actuellement le moral des troupes. Une simple guitare acoustique pousse la communauté à bout de nerfs, transformant une quête annexe en véritable calvaire de plusieurs heures. Voici pourquoi tout le monde en parle.
Des joueurs gâchent volontairement des heures d'efforts sur ARC Raiders
Nous connaissons déjà l'amour des développeurs d'ARC Raiders pour les canards en plastique et, au lancement du jeu, il était impossible de faire un pas sans croiser des joueurs jouant de la flûte. Mais près de deux mois après la sortie, un nouvel instrument fait son apparition : une guitare acoustique. Ce qui devait être un ajout amusant s'est transformé en une épreuve de force psychologique.

Une symphonie de douleur et de patience

Le problème ne vient pas de l'objet lui-même, mais de la méthode pour l'obtenir. Mettre la main sur cette guitare s'avère être une tâche titanesque qui nécessite de résoudre un puzzle complexe impliquant quinze boutons dispersés aléatoirement dans la Ville Enfouie. En théorie, il suffit d'activer ces interrupteurs dans le bon ordre. En pratique, c'est un cauchemar : si vous appuyez sur le mauvais bouton, l'intégralité du puzzle se réinitialise. Cela pourrait être un défi acceptable dans un jeu solo, mais dans un titre multijoueur comme ARC Raiders, c'est une tout autre histoire, d'autant plus que la partie ne dure que 30 minutes maximum.

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L'enfer, c'est les autres

La difficulté majeure réside dans la présence des autres joueurs. Non seulement vous devez faire face à des personnes qui cherchent volontairement à nuire à votre progression, mais vous êtes aussi à la merci de la curiosité des passants. Il suffit qu'un joueur inexpérimenté appuie sur un bouton au hasard pour anéantir vos efforts.

Sur Reddit, les témoignages de détresse se multiplient. Un utilisateur nommé Iki-u affirme avoir passé neuf heures d'affilée pour réussir le puzzle :

I know no one really cares but I just spent 9 hours straight to get this
byu/iki-u inArcRaiders

D'autres, comme Teeeeedot, rapportent avoir passé huit heures sur cette quête, tandis que des joueurs moins résilients ont simplement abandonné après avoir vu leur progression brisée par des inconnus. Le plus ironique reste sans doute ces nombreux joueurs qui avouent avoir appuyé sur des boutons trouvés au hasard, sans savoir qu'ils ruinaient probablement la journée de quelqu'un d'autre.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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