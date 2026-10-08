« Comme une clé de donjon de MMO » : ARC Raiders détaille ses nouveaux défis de haut niveau

La mise à jour Frozen Trail marque un tournant pour ARC Raiders en introduisant des défis de haut niveau et de nouvelles mécaniques de progression. Les développeurs d'Embark Studios se sont confiés sur ces ajouts majeurs et sur l'avenir du jeu, temporisé par l'ombre massive de GTA 6.

La mise à jour Frozen Trail, disponible ce 8 octobre, introduit de nouvelles façons de progresser dans ARC Raiders. Cela inclut un avant-poste, des armes amplifiées et de nouveaux défis de haut niveau, le tout avec une nouvelle carte et un Reward Pass. Avant le lancement de cette mise à jour très attendue, le directeur de la conception Virgil Watkins et le producteur exécutif Aleksander Grøndal ont détaillé ces nouveautés et la manière dont elles pourraient évoluer au fil du temps dans un entretien avec DotEsports.

Atteindre le sommet avec des défis inédits

Deux des ajouts majeurs de la mise à jour Frozen Trail sont le point d'intérêt de l'Empereur Déchu sur la carte de Pendola Pass et l'événement de la Frégate ARC. Chacun propose une saveur de défi bien distincte. L'Empereur Déchu est présent en permanence sur la carte et nécessite un véritable processus pour y accéder.

Si vous voulez y penser en termes de MMO, c'est un peu comme obtenir une clé de donjon.

Cette expérience penche davantage du côté du pur PvE. Les développeurs expliquent avoir voulu relever le défi d'intégrer davantage de navigation environnementale et de dangers naturels.

À l'opposé, la Frégate ARC représente un assaut direct. L'équipe précise qu'elle proposait déjà des versions à plus petite échelle de ce type d'affrontement, mais la Frégate augmente considérablement l'envergure de l'action, testant véritablement les connaissances et les capacités des joueurs. Ces deux activités invitent toujours à l'action PvP, que d'autres joueurs décident de vous suivre dans l'antre de l'Empereur ou que tout le monde monte à bord de la Frégate lors du raid.

Une boucle de gameplay repensée pour l'arsenal

Ces deux activités constituent le contenu de pointe actuel de ARC Raiders, car elles alimentent directement le système d'amplification des armes. Pour débloquer de nouvelles capacités ou simplement construire des armes amplifiées, il est indispensable de récolter les ressources exclusives à ces événements. Virgil Watkins souligne qu'il faut tout de même être un joueur relativement avancé pour commencer à amplifier des armes, puisqu'il est nécessaire de débloquer cette fonctionnalité à l'avant-poste et d'obtenir la nouvelle amélioration de l'établi d'armurier.











Les matériaux s'obtiennent principalement sur l'Empereur, la Frégate et sur Pendola Pass. Bien que l'amplification d'armes basiques soit accessible, l'amélioration d'équipements de haut calibre exige de terminer le contenu de pointe. L'objectif n'est pas de rendre ces armes strictement meilleures, mais de permettre aux joueurs d'adapter leurs capacités à leur style de jeu. L'équipe envisage même d'étendre ce système à d'autres équipements, comme les boucliers.

Virgil Watkins précise qu'à terme, la Frégate pourrait arriver sur d'autres cartes d'ARC Raiders, excepté sur Stella Montis et Riven Tides.

Si l'équipe savait qu'elle devait proposer des défis toujours plus intenses, elle prévient que chaque mise à jour ne contiendra pas nécessairement un spectacle grandiose comme un vaisseau géant. L'objectif principal reste de fournir des défis stimulants pour les joueurs les plus investis.

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Avec le nouveau rythme adopté, la prochaine mise à jour majeure après Frozen Trail n'arrivera pas avant six mois normalement, une éternité pour un jeu service. Aleksander Grøndal rassure en affirmant que des mises à jour d'équilibrage et des événements temporaires continueront d'animer les serveurs.

Nous allons bien sûr essayer de voir si nous pouvons proposer des mises à jour plus significatives entre-temps, cela ne doit pas nécessairement attendre la prochaine grande mise à jour.

Dans tous les cas, Frozen Trail arrive ce 8 octobre, et s'annonce comme la mise à jour la plus importante pour ARC Raiders, qui reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas qu'il sera jouable gratuitement durant quelques jours, avant qu'un mode exclusivement PvE voie le jour, en test.

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