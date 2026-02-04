Bonne nouvelle, Embark change la rotation pour La Ville aux Oiseaux

Embark Studios a réagi rapidement aux critiques concernant l'événement La Ville aux Oiseaux dans ARC Raiders. Après des bugs de calendrier et des horaires inadaptés aux joueurs actifs, les développeurs ont déployé un correctif et augmenté la fréquence d'apparition pour satisfaire la communauté.
Il n'y a rien de plus frustrant pour un amateur de jeux de tir d'extraction que de voir un contenu temporaire lui passer sous le nez à cause d'obligations professionnelles ou familiales. C'est précisément la situation délicate dans laquelle s'est retrouvé Embark Studios avec ARC Raiders
. De nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement face aux horaires de la nouvelle condition de carte, La Ville aux Oiseaux
, jugés incompatibles avec une vie active. Pour ne rien arranger, un bug technique avait récemment effacé l'intégralité du planning, laissant la communauté dans le flou total.
Une communication transparente pour apaiser la grogne
Heureusement, le studio a pris le taureau par les cornes. Les problèmes techniques liés au calendrier ont été résolus et, bonne nouvelle, la fréquence d'apparition de La Ville aux Oiseaux a été revue à la hausse
. Une décision salutaire qui devrait permettre à un plus grand nombre de Raiders de découvrir ce contenu, quel que soit leur fuseau horaire.
C'est par l'intermédiaire d'Ossen, le community manager d'Embark Studios, que la nouvelle a été officialisée sur le serveur Discord
du jeu. Le studio a reconnu le problème technique survenu récemment et a immédiatement déployé un correctif côté serveur.
Hier soir, il y a eu un problème avec le calendrier des conditions de carte. Nous venons de pousser une mise à jour activant le programme de cette semaine tout en augmentant la fréquence de La Ville aux Oiseaux. Aucun téléchargement n'est requis, mais veuillez redémarrer votre jeu pour la mise à jour. Nous continuerons à réviser et à essayer de trouver un horaire pour toutes les conditions afin que tous les fuseaux horaires aient une chance de jouer.
Si le nouveau planning peut encore entrer en conflit avec les horaires de certains joueurs selon leur localisation géographique, l'augmentation significative de la fréquence de l'événement est un pas dans la bonne direction. L'accès à la carte Ville Enfouie sous cette condition spécifique devrait être désormais beaucoup plus fluide
.
Pour rappel, La Ville aux Oiseaux a été introduit lors de la dernière mise à jour majeure. Cette condition transforme l'environnement de jeu avec des nuées d'oiseaux envahissent la ville pour construire des nids dans les cheminées vides. Ces nids représentent une opportunité en or pour les joueurs, qui peuvent les piller pour obtenir du butin supplémentaire, tout en naviguant entre de nouveaux pièges et tyroliennes.
Un avenir riche en contenu
L'actualité d'ARC Raiders ne s'arrête pas là. Si vous l'avez manqué, la première étape de l'importante feuille de route du premier tiers de l'année
a été déployée, avec une nouvelle option de matchmaking, et un nouveau projet.
Au-delà, attendez-vous à découvrir une nouvelle carte, et bien d'autres choses, jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides comme les ressources pour l'Expédition
ou encore où trouver des batteries industrielles
. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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