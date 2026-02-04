Bonne nouvelle, Embark change la rotation pour La Ville aux Oiseaux



le 04 février 2026 à 14h49 Publié par Corentin Rimbert le 04 février 2026 à 14h49

Embark Studios a réagi rapidement aux critiques concernant l'événement La Ville aux Oiseaux dans ARC Raiders. Après des bugs de calendrier et des horaires inadaptés aux joueurs actifs, les développeurs ont déployé un correctif et augmenté la fréquence d'apparition pour satisfaire la communauté.