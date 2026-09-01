ARC Raiders : Un nouvel outil gadget crée la polémique avant sa sortie

La prochaine mise à jour d'ARC Raiders promet d'ajouter un mode photo original, une nouveauté qui divise fortement la communauté. Alors que le jeu souffre de problèmes majeurs de triche et de bugs, les joueurs se demandent si les développeurs ont réellement saisi l'urgence de la situation.

Embark Studios a récemment dévoilé une partie du contenu de la prochaine mise à jour majeure d'ARC Raiders, prévue pour le mois d'octobre. Si l'annonce d'une nouvelle carte gelée et de défis inédits a de quoi intriguer, c'est surtout l'intégration d'un appareil photo pour immortaliser certains moments de la partie qui retient l'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Les joueurs, exaspérés par l'état actuel du titre, peinent à cacher leur frustration face à ce qu'ils considèrent comme une grave erreur de jugement de la part du studio.

Une nouveauté perçue comme un simple gadget

L'arrivée des appareils photo dans la Rust Belt devrait théoriquement permettre aux survivants de capturer leurs exploits et les situations absurdes rencontrées lors de leurs sessions. Sur les réseaux sociaux, le studio a tenté de susciter l'engouement autour de cette fonctionnalité. Pourtant, la réception a été glaciale. La communauté estime que les ressources allouées à cette option esthétique auraient dû être concentrées sur d'autres choses plus urgentes, en lien avec le gameplay.

Time to remember your Raids... Cameras are coming to the Rust Belt in October!📸



We'll be at Gamescom this week to make some memories with you in the meantime! pic.twitter.com/F0OvyH4dkF — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) August 26, 2026

Les joueurs les plus anciens d'ARC Raiders soulignent que des bugs importants sont présents depuis de longs mois et n'ont toujours pas été corrigés. L'un d'entre eux a d'ailleurs exprimé son mécontentement de manière très explicite concernant les raccourcis clavier défaillants.

L'utilisation des touches numériques pour se soigner est buggée depuis presque le lancement. Mais bien sûr, ajoutons une foutue caméra.

Ce sentiment d'abandon est partagé par une grande partie de la base de joueurs. Les promesses initiales du studio semblent bien lointaines, et beaucoup exigent désormais des actes concrets plutôt que des ajouts superficiels.

Nous avons enfin besoin de preuves que nous pouvons croire ce qui nous a été promis, et pas seulement d'un gadget pour nous faire patienter.











Le mois de la dernière chance pour Embark Studios

Malgré cette vague de pessimisme, il convient de garder un œil attentif sur cette fameuse mise à jour d'octobre. Embark Studios a peut-être gardé le silence sur les véritables correctifs et nouveautés pour éviter de créer des attentes démesurées trop tôt. Cette stratégie de communication silencieuse pourrait cacher une refonte plus profonde de l'expérience de jeu.

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Lors de la sortie en octobre 2025, les développeurs avaient affiché leur ambition de soutenir ARC Raiders pendant une décennie entière. Moins d'un an plus tard, cet objectif semble vaciller. Le mois d'octobre s'annonce donc décisif, grâce à la mise à jour Frozen Trail, qui se doit de séduire les joueurs et d'améliorer certains points. Rendez-vous le 7 octobre pour sa sortie, et d'ici quelques jours pour davantage d'informations.

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