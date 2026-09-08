ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.

Nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders ce 8 septembre, disponible sur toutes les plateformes. Celle-ci permet de corriger quelques soucis présents, tout en annonçant la fin des crédits, que les joueurs devront utiliser avant la 8 octobre.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.45.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 1.45.0 d'ARC Raiders Expiration des Creds En vue de l'arrivée de Frozen Trail et de la refonte des decks de Raider, nous allons apporter des modifications à la monnaie Cred. Elle restera utilisable jusqu'au 8 octobre, alors assurez-vous d'utiliser vos Creds restants avant cette date. Nous retirons les Creds en tant que monnaie, car nous introduirons un système de récompenses plus étendu qui sera lancé avec la mise à jour Frozen Trail. Toutes les récompenses existantes des decks de Raider seront également disponibles dans ce nouveau système. Vous conserverez toutes les récompenses que vous aurez déjà réclamées au moment de la mise à jour. Tous les Creds restants sur votre compte expireront avec la mise à jour Frozen Trail, veillez donc à dépenser vos Creds auprès de Shani ou pour obtenir les récompenses restantes des decks de Raider. Corrections de contenu et de bugs ARC Les scanners de Snitch feront désormais apparaître des unités ARC de manière similaire au Snitch ordinaire, mais avec une chance plus faible d'obtenir des unités ARC plus puissantes. Audio Correction d'un problème où l'Equalizer pouvait jouer son effet sonore de tir lors de la remise au holster.

Correction d'un problème où le chat vocal ne fonctionnait pas lorsque la voix de Raider était activée. Personnalisation Correction d'un problème où l'équipement de tête Rawhide restait visible alors que l'option était désactivée.

La tenue Boonie sera disponible à partir du 15 septembre. Gameplay Atterrir sur des surfaces en mouvement vous fera désormais suivre cette surface lors de l'atterrissage, et non plus pendant que vous êtes encore dans les airs.

Vous pouvez désormais réaffecter le défilement rapide des objets séparément de la roue d'utilisation rapide (ou désactiver le défilement), et vous pouvez affecter les deux à la même touche. Cela permet d'éviter les changements d'objets involontaires après la fermeture de la roue.

Correction d'un problème où les mines de la Turbine ARC ne pouvaient pas être signalées.

Réduction du balancement de l'arme pour l'Aphelion afin d'améliorer la stabilité de la visée.

Lancer une expédition ne réinitialise plus vos quêtes par défaut ; vous pouvez désormais choisir de les réinitialiser ou non lors du départ.

Correction d'un problème où l'écrasement de la Matriarche pouvait blesser les joueurs à travers des abris hauts ou lorsqu'ils se tenaient sur la Matriarche.

Ajout d'un nouveau palier de surcharge extrême lorsque vous transportez une charge bien supérieure à la limite de poids de votre équipement : le déplacement est limité à la marche, et le sprint ainsi que le saut sont désactivés. Stabilité Correction d'un plantage sur PS5 qui pouvait survenir peu après le début d'une session.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir en appuyant rapidement sur certaines touches pendant le jeu.

Correction de cas où une escouade pouvait se retrouver bloquée après qu'un coéquipier s'était déconnecté puis réintégré, bloquant la confirmation de disponibilité et empêchant le lancement du matchmaking. Performances Mise à jour du moteur Unreal Engine de la version 5.3 vers la version 5.7. Interface utilisateur L'indicateur de l'interface utilisateur affichant le poids actuel de votre équipement est désormais mis à jour directement lors du jet d'une partie d'une pile d'objets.

Ajout d'ajustements visuels aux nœuds sélectionnés dans l'arbre de compétences.

Correction d'un problème où certains marqueurs de carte basés sur la distance ne s'affichaient pas correctement.

L'invite de ramassage affichera désormais "équipement plein" lors d'une tentative de ramassage d'un objet avec un inventaire plein.

Amélioration des messages d'erreur du matchmaking : vous verrez désormais des explications plus claires si vous vous déconnectez pendant la file d'attente ou si vos paramètres de jeu cross-plateforme sont incompatibles, ce qui aide à diagnostiquer les échecs de matchmaking.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :