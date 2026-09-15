ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2026 à 11h47
Les Expéditions d'ARC Raiders pourraient ne jamais faire leur retour. Alors que les joueurs attendaient une refonte pour l'année prochaine, le producteur exécutif Aleksander Grøndal a révélé que le studio Embark envisageait purement et simplement de supprimer cette mécanique.
ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Si la communauté se prépare à accueillir la mise à jour majeure Frozen Trail début octobre, le sort du contenu de haut niveau semble plus incertain que jamais. Embark Studios avait initialement annoncé une pause pour les Expéditions jusqu'au début de l'année 2027, le temps de corriger les nombreux défauts soulevés par les joueurs. Cependant, la réalité pourrait être bien plus drastique.

Un système de prestige remis en question

Les Expéditions représentent l'équivalent du système de prestige bien connu des amateurs de jeux de tir. Les joueurs de haut niveau investissent un temps considérable et de précieuses ressources pour préparer une caravane. Dans l'univers du jeu, cela permet à leur personnage de quitter définitivement la zone de la Rust Belt.

Concrètement, il s'agit d'une réinitialisation totale des niveaux, des compétences et de l'inventaire, en échange d'avantages uniques pour un nouveau personnage et de quelques cosmétiques. Ce processus exigeant a rapidement suscité l'insatisfaction de la communauté, qui dénonce un travail acharné pour des récompenses jugées insuffisantes.

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Des changements majeurs ou une suppression totale

En août dernier, le studio avait justifié cette pause en expliquant que les problèmes soulevés, tels que les fenêtres de départ trop courtes, la structure des récompenses et l'accessibilité pour les néophytes, nécessitaient bien plus que des correctifs mineurs. La cinquième Expédition, prévue pour la fin du mois de septembre, sera donc la dernière avant une refonte complète, ou une annulation pure et simple.

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Aleksander Grøndal, producteur exécutif d'ARC Raiders, s'est confié lors d'une interview à PCGamesN.

Le système était-il parfait ? Non, probablement pas. Nous voulons apporter des changements significatifs au système d'Expéditions. Mais je pense que pour l'instant, nous nous disons que les choses sont ce qu'elles sont, avec l'intention de les faire évoluer.

Les développeurs n'écartent aucune piste pour l'avenir de cette fonctionnalité. Le producteur a ajouté une déclaration qui risque de faire réagir les joueurs les plus investis.

Peut-être que nous allons complètement abandonner le système. C'est aussi sur la table. En ce moment, l'équipe essaie de déterminer quelles sont les prochaines étapes pour les Expéditions.

Aucune décision finale ne sera communiquée avant le déploiement de la mise à jour Frozen Trail le 8 octobre. L'équipe de développement souhaite d'abord se concentrer sur ce nouveau contenu, qui inclut une refonte de la progression et une nouvelle carte, avant de statuer sur le sort des Expéditions. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires ce que vous pensez de la possible suppression des Expéditions dans ARC Raiders.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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