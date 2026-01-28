ARC Raiders : Tout savoir sur la condition de carte La Ville aux Oiseaux

La carte Ville Enfouie d'ARC Raiders profite d'une nouvelle condition mineure, nommée la Ville aux Oiseaux. Retour sur ce que cela change pour vous, et comment en profiter au mieux.
Dans ARC Raiders
, les conditions de carte sont essentielles pour briser la routine des extractions. Elles modifient l'environnement, la météo ou le butin disponible, forçant les Raiders à adapter leur stratégie. Avec la mise à jour majeure Headwinds le 27 janvier 2026, une nouvelle condition mineure a fait son apparition, La Ville aux Oiseaux
. Bien qu'elle soit classée comme mineure, cette condition est une opportunité en or pour remplir vos poches.
Sur quelle carte se déroule la Ville aux Oiseaux ?
Contrairement à certaines conditions qui peuvent toucher plusieurs cartes, la Ville aux Oiseaux est exclusive à la carte Ville Enfouie
. Pour rappel, les conditions de carte tournent toutes les heures dans ARC Raiders. Si vous souhaitez profiter de cet événement, vous devez surveiller l'interface de sélection de la carte et attendre que l'icône spécifique apparaisse sur Ville Enfouie.
Quels sont les changements concrets en jeu ?
Le contexte narratif est assez simple. À la suite du dégel après Cold Snap (condition temporaire arrivée en décembre), les oiseaux migrateurs sont revenus en masse dans les ruines de la ville. Ils ont construit des nids partout, utilisant tout ce qu'ils trouvaient dans les décombres pour les consolider... y compris des objets de valeur.
Pendant que la condition est active, l'ambiance sonore et visuelle de Ville Enfouie change, mais ce sont surtout les opportunités de loot qui deviennent intéressantes :
- Les Nids dans les cheminées → C'est la nouveauté principale. Des nids d'oiseaux apparaissent désormais dans les conduits et sur les rebords des cheminées à travers toute la ville. Vous pouvez les fouiller pour trouver des Babioles et, plus rarement, du Loot Épique.
- Augmentation du nombre d'oiseaux → Le ciel et les toits sont beaucoup plus peuplés, ce qui renforce l'immersion mais peut aussi donner des indices visuels sur votre position aux autres Raiders.
- Plus de Tyroliennes → Pour faciliter l'accès aux toits et aux cheminées (où se trouvent les nids), le nombre de tyroliennes actives est augmenté sur la carte.
La raison pour laquelle la Ville aux Oiseaux pourrait devenir très prisée réside dans le fait que les Canards en caoutchouc sont maintenant disponibles dans des niveaux de rareté différents, permettant d'en avoir certains qui valent jusqu'à 7 000 pièces.
En conclusion, si vous voyez la Ville Enfouie passer en mode Ville aux Oiseaux, ne perdez pas une seconde
. Équipez-vous pour le combat à distance, utilisez les tyroliennes pour dominer les toits et fouillez méthodiquement chaque cheminée. Votre portefeuille vous remerciera. Idéal pour atteindre plus rapidement les 5 millions en vue de l'Expédition
.
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