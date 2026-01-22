Arriver en retard dans ARC Raiders serait en réalité une aubaine financière

Le fait d'arriver dans une partie en cours d'ARC Raiders frustre les joueurs, mais Embark Studios défend sa vision. Selon les développeurs, arriver en retard dans une partie serait statistiquement plus lucratif, malgré le sentiment général. Une déclaration surprenante qui mérite d'être analysée en détail.
Depuis le lancement d'ARC Raiders
, une mécanique divise, voire énerve, profondément la communauté, le fait de rejoindre une partie alors que celle-ci est déjà bien entamée. Pour de nombreux joueurs, apparaître sur la carte avec seulement vingt minutes restantes au compteur est synonyme de frustration. Le sentiment dominant est celui d'arriver après la bataille, de ne trouver que des miettes de butin et de manquer de temps pour accomplir des objectifs complexes.
Pourtant, Embark Studios possède une lecture radicalement différente de la situation, basée sur les données plutôt que sur le ressenti immédiat
. Virgil Watkins, le responsable du design, a récemment abordé ce sujet épineux lors d'une interview avec GamesRadar
, soulignant un décalage entre la perception des joueurs et la réalité économique du jeu
.
Une rentabilité insoupçonnée selon les développeurs
L'argument principal du studio repose sur une analyse statistique des gains. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle « tout le butin a disparu
», les joueurs arrivant tardivement s'en sortiraient souvent mieux financièrement que ceux présents dès le début. La raison est simple, ils évoluent dans une session plus calme, où les affrontements majeurs ont déjà eu lieu
.
Virgil Watkins explique cette divergence de perception
C'est un sujet dont nous avons beaucoup discuté, et c'est encore une fois une question de données contre perception. [...] Les joueurs qui rejoignent la partie tardivement profitent économiquement bien plus que ceux qui ne le font pas. La session, lorsqu'elle est entamée, finit par devenir plus calme, et très souvent, ils tombent sur les restes de combats, peuvent éliminer de plus gros drones ou atteindre des zones de haute valeur plus facilement que les autres joueurs.
L'objectif initial de ce système est d'éviter que les cartes ne se vident totalement après les dix premières minutes, laissant les derniers survivants errer seuls dans un monde désert. En injectant continuellement de nouveaux Raiders, le studio souhaite maintenir une tension et une présence humaine jusqu'à la fin du compte à rebours
.
Vers une amélioration du système
Cependant, Embark ne reste pas sourd aux critiques, notamment concernant l'impossibilité de valider certaines quêtes spécifiques faute de temps. Le studio admet volontiers que si le butin est abondant, la réalisation d'objectifs précis comme les Épreuves
devient un véritable défi pour ceux qui apparaissent tardivement.
Si la mécanique de remplissage des serveurs semble vouée à rester pour garantir des parties vivantes, les développeurs cherchent désormais des solutions pour que les joueurs ayant un objectif précis ne soient plus pénalisés par le chronomètre
. Reste à savoir ce que Embark pourrait changer, mais cette déclaration pourrait faire changer d'avis certains joueurs lorsqu'ils arrivent dans une partie déjà entamée, et leur faire revoir leur objectif.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme des astuces pour savoir où utiliser la clé de surveillance du barrage
, ou encore où trouver un grille-pain
.
commentaires (7)
Bonjour, j'apprécie beaucoup ce jeu d'extraction mais beaucoup moins le pvp induit dans le jeu. La collaboration avec d'autres joueurs en partie me semble bien plus intéressante pour atteindre des objectifs de quêtes ou trophées sur des machines imposantes. Malheureusement le studio qui signalait ne pas chercher a monter les joueurs les uns contre les autres continuent et c'est regretable d'imposer des quêtes qui oblige le pvp. Alors Embark studio soyer cohérent avec vos propos et retirer les quêtes pvp s'il vous plais ! Après tout si certains joueurs veulent vraiment s'en prendre a d'autres joueurs, ils n'ont qu'à le faire sur des jeu de types batailles royales nombreux et populaires depuis quelques années ! Merci pour les joueurs friendly !!! A bon entendeur ! 🫡
Très franchement j suis à la fois pour et contre, pour dans sense où le loot il y en a des tonnes sur la plus part des maps et comme ils l ont dit la plus parr des joeurs sont parti de l expédition donc c est moins hostile puis les mobs sont moins présent je trouve, le seul point vraiment négatif à cela c est qu il y a déjà au moins 1 point d extraction fermer et 1 qui va bientôt fermé et ça c est frustrant je l avoue car ça donne moins de possibilités de d aller où l on veut donc je pense qu il faudrait juste changer le timer des extractions.
Peut être mettre un degré de hostilités pour tombé avec des joueurs qui qui sont a 10%de plus ou de moin cela amélioré les joueurs qui cherche les pvp et ce qui cherche plus le pve après apres concernant les map déjà active ou il reste moi. De 20minutes il faudrait clairement revoir cela car quand il reste plus beaucoup de temps les jouer on plus tendance a campé au ascenseur ou Station de métro
Un jeux en ligne ou il faut tué d'autres joueur ça ne m'attire pas du tous ...
Revoir peut etre le titre de m article, ce n est pas très francais il manque des mots 🤣
Trop joueur qui nous tire sur quand on rien
Simple, passé une certaine valeur de kit , c'est pour prépare des épreuves.
Prioriser les freekitssur l'entré de game en cours