ARC Raiders : Les Épreuves de la semaine, comment les valider facilement

De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 14 (26 janvier - 2 février).

Liste des Épreuves de la semaine 14 d'ARC Raiders

Endommager des Bastions

Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops

Endommager des Guêpes

Récolter des plantes

Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions

Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 14

Endommager des Bastions

Lancez une partie, cherchez un Bastion, et infligez-lui des dégâts. Vous n'êtes pas obligé de le détruire pour valider les points.

Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops

Un défi relativement facile puisque ces ARCs ne sont pas les plus dangereux. Détruisez-en au maximum lors de la même partie.

Endommager des Guêpes

Défi relativement facile, qui demande de tirer sur les Guêpes.

Récolter des plantes

Nous vous conseillons de vous rendre sur Champ de bataille du barrage et de récolter les champignons et les graines de Molène. Les fruits ne comptent pas.

Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions

Terminons avec un défi qui vous demandera d'infliger des dégâts à trois ARCs particulièrement robuste, mais qui peut aller de paire avec le premier défi.









Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?

1 étoile → récompense Inhabituel

2 étoiles → récompense Rare

3 étoiles → récompense Épique

Chaque lundi,met à jour le système d'dans son shooter coopératif. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares en augmentant son rang.Laest désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'aupour accomplir les défis avant leur réinitialisation.Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders, lesquels ne sont pas particulièrement compliqués :Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.