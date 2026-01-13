ARC Raiders : Les Épreuves de la semaine, comment les valider facilement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 27 janvier 2026 à 12h05
De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 14 (26 janvier - 2 février).
ARC Raiders : Les Épreuves de la semaine, comment les valider facilement
Chaque lundi, Embark Studios met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires dans son shooter coopératif ARC Raiders. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares en augmentant son rang.

La semaine 14 des Épreuves est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 26 janvier 2026 pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.

Liste des Épreuves de la semaine 14 d'ARC Raiders

Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders, lesquels ne sont pas particulièrement compliqués  : 
  • Endommager des Bastions
  • Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops
  • Endommager des Guêpes
  • Récolter des plantes
  • Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
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Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 14

Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :
  • Endommager des Bastions
    • Lancez une partie, cherchez un Bastion, et infligez-lui des dégâts. Vous n'êtes pas obligé de le détruire pour valider les points.
  • Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops
    • Un défi relativement facile puisque ces ARCs ne sont pas les plus dangereux. Détruisez-en au maximum lors de la même partie.
  • Endommager des Guêpes
    • Défi relativement facile, qui demande de tirer sur les Guêpes.
  • Récolter des plantes
    • Nous vous conseillons de vous rendre sur Champ de bataille du barrage et de récolter les champignons et les graines de Molène. Les fruits ne comptent pas. 
  • Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
    • Terminons avec un défi qui vous demandera d'infliger des dégâts à trois ARCs particulièrement robuste, mais qui peut aller de paire avec le premier défi.
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Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?

Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
  • 1 étoile → récompense Inhabituel 
  • 2 étoiles → récompense Rare
  • 3 étoiles → récompense Épique 
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.

Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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