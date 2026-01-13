ARC Raiders : Les Épreuves de la semaine, comment les valider facilement

De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 14 (26 janvier - 2 février).
Chaque lundi, Embark Studios
met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires
dans son shooter coopératif ARC Raiders
. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares en augmentant son rang.
La semaine 14 des Épreuves
est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 26 janvier 2026
pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.
Liste des Épreuves de la semaine 14 d'ARC Raiders
Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders, lesquels ne sont pas particulièrement compliqués :
- Endommager des Bastions
- Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops
- Endommager des Guêpes
- Récolter des plantes
- Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 14
Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :
- Endommager des Bastions
- Lancez une partie, cherchez un Bastion, et infligez-lui des dégâts. Vous n'êtes pas obligé de le détruire pour valider les points.
- Détruire des Tiques, des Bolides et des Pops
- Un défi relativement facile puisque ces ARCs ne sont pas les plus dangereux. Détruisez-en au maximum lors de la même partie.
- Endommager des Guêpes
- Défi relativement facile, qui demande de tirer sur les Guêpes.
- Récolter des plantes
- Nous vous conseillons de vous rendre sur Champ de bataille du barrage et de récolter les champignons et les graines de Molène. Les fruits ne comptent pas.
- Endommager des Artificiers, des Bondisseurs ou des Bastions
- Terminons avec un défi qui vous demandera d'infliger des dégâts à trois ARCs particulièrement robuste, mais qui peut aller de paire avec le premier défi.
Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?
Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
- 1 étoile → récompense Inhabituel
- 2 étoiles → récompense Rare
- 3 étoiles → récompense Épique
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire
. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.
Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
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