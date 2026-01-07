Grille-pain ARC Raiders : Où en trouver facilement ?

Vous cherchez un Grille-pain pour améliorer un établi ou une autre quête ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter d'en trouver rapidement dans ARC Raiders.
Dans ARC Raiders
, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles concerne l'amélioration des établis, dans le but de pouvoir crafter de nombreux objets intéressants, qui vous rendront plus puissant à la surface. Toutefois, pour valider l'une des étapes, il faudra voir trois grille-pain, ce qui n'est pas forcément facile à trouver dans ARC Raiders
. Nous vous expliquons donc comment mettre toutes les chances de votre côté pour en récolter.
Où trouver un grille-pain dans ARC Raiders ?
Le Grille-pain
peut apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders
, comme toutes les ressources, mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones résidentielles
. C'est ici qu'il a le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par « Résidentiel »
, celles nommées étant plus généreuses en loot rares.
Les deux cartes qui ont le plus de chances de faire apparaître un Grille-pain dans ARC Raiders
sont donc Ville Enfouie et Portail Bleu. Voici d'ailleurs le genre de bâtiment propice à les faire apparaître sur Ville Enfouie.
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Pensez également à regarder les tables ou les meubles, puisqu'ils sont parfois posés dessus. Mais si vous ne la trouvez pas, ne perdez pas espoir. Il est possible de l'obtenir dans le monde de manière totalement aléatoire, mais avec moins de chances. Dans tous les cas, pour éviter de passer à côté de l'objet par mégarde (ce qui peut arriver), rendez-vous dans l'onglet dédié aux stations, allez sur celle qui vous intéresse, à savoir le Raffineur, et suivez les ressources. Vous aurez aussi besoin de cinq processeurs de mobilité ARC et huit brûleurs de bolide.
Pensez aussi à placer les grille-pain trouvés dans votre poche sécurisée
pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré.
En résumé, fouillez les zones résidentielles, et mettez le grille-pain
à l'abri dès que vous le trouvez. Avec un peu de chance et de patience, vous finirez rapidement par trouver les trois et pouvoir améliorer votre station dans ARC Raiders
. Enfin, n'hésitez pas à consulter nos guides
pour mieux progresser.
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