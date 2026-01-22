ARC Raiders : Un mode secret inspiré de Tarkov en préparation chez Embark ?

Alors qu'ARC Raiders maintient sa popularité depuis son lancement, Embark Studios réfléchit à l'avenir du jeu. Les développeurs évoquent la possibilité d'introduire des raids exclusifs nécessitant un équipement de haut niveau, une idée séduisante mais qui soulève des craintes légitimes quant à la fragmentation de la base de joueurs.
ARC Raiders
s'est imposé comme une référence du jeu de tir multijoueur, conservant une dynamique impressionnante en ce début d'année 2026. Cependant, pour Embark Studios, il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers. La nécessité d'injecter du contenu frais est primordiale pour maintenir l'intérêt de la communauté sur le long terme. Si aucune mise à jour majeure n'a encore été déployée cette année, mais que plusieurs cartes sont prévues
, les discussions en coulisses vont bon train concernant l'évolution du titre. L'une des pistes envisagées concerne une modification radicale de la boucle de gameplay pour certaines activités, s'inspirant des mécaniques les plus punitives du genre extraction shooter
.
Vers des raids réservés à l'élite ?
Le cœur de l'expérience d'ARC Raiders repose sur ce pari constant, choisir son équipement avant de monter à la surface. Partir avec son meilleur matériel facilite la survie face aux ARCs, mais augmente le risque de tout perdre. À l'inverse, un équipement léger fait de vous une cible facile. Virgil Watkins, lead designer du jeu, a révélé lors d'un entretien avec GamesRadar
que le studio envisageait d'aller encore plus loin. L'idée serait de créer des zones ou des raids accessibles uniquement si le joueur porte un équipement de très haut niveau
, un peu à la manière des Labos dans Escape from Tarkov
qui nécessitent une carte d'accès spécifique.
« Nous avons discuté de nombreux critères différents pour lancer une partie. Et bien sûr, il existe d'autres exemples, comme les laboratoires dans Escape from Tarkov qui nécessitent un objet spécial pour entrer
», explique-t-il.
La crainte de diviser la communauté
Si cette idée peut paraître intéressante pour une partie de la communauté, elle pose un problème de taille, le matchmaking. Embark est conscient des risques liés à la segmentation de sa base de joueurs. Imposer des barrières à l'entrée pourrait empêcher des groupes d'amis de jouer ensemble si l'un d'eux ne possède pas l'équipement requis.
Je pense que pour le moment, nous ne voulons pas trop segmenter la base de joueurs. Nous ne voulons pas mettre les gens dans des situations du type : Hé, on essaie de jouer ensemble, mais je n'ai pas les critères requis pour venir avec toi. Il y a une certaine hésitation à placer des barrières entre les joueurs et le contenu auquel ils veulent jouer. Ce n'est pas quelque chose qui est exclu pour nous, mais je pense que nous devons être un peu prudents sur la manière de le faire.
Cette prudence est justifiée. Un tel mode transformerait probablement l'expérience en une arène quasi exclusivement PvP. Pour l'heure, Embark pèse encore le pour et le contre avant d'implémenter une telle mécanique qui changerait drastiquement la méta du jeu
, et pourrait trouver une alternative qui ferait plaisir à tout le monde. Avec le succès d'ARC Raiders, le studio sait qu'il a le temps de faire les choses bien.
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