ARC Raiders : Un mode secret inspiré de Tarkov en préparation chez Embark ?



le 22 janvier 2026 à 18h45 Publié par Corentin Rimbert le 22 janvier 2026 à 18h45

Alors qu'ARC Raiders maintient sa popularité depuis son lancement, Embark Studios réfléchit à l'avenir du jeu. Les développeurs évoquent la possibilité d'introduire des raids exclusifs nécessitant un équipement de haut niveau, une idée séduisante mais qui soulève des craintes légitimes quant à la fragmentation de la base de joueurs.