Serpentin de refroidissement ARC Raiders : Où en trouver facilement ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2025 à 15h50
Vous cherchez des serpentin de refroidissement pour le projet, notamment ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de les trouver rapidement.
Serpentin de refroidissement ARC Raiders : Où en trouver facilement ?
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles est le projet, qui permet de wipe en fin de saison et obtenir quelques récompenses. Toutefois, pour pouvoir avancer dans les étapes et valider le deuxième projet, il faut avoir les objets nécessaires et certains peuvent être relativement difficiles à trouver comme les serpentins de refroidissement. Nous vous expliquons où en trouver facilement et plutôt rapidement dans ARC Raiders.

Où trouver des serpentins de refroidissement dans ARC Raiders

Les serpentins de refroidissement peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).

serpentins-arc-raiders
Allez dans les zones Industrielles pour rapporter des serpentins de refroidissement.

Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos serpentins de refroidissement en très peu de temps : les caisses rouillées. 

Par expérience, nous pouvons affirmer que ce type de conteneur reste assez généreux en loot de serpentins de refroidissement. N'hésitez donc pas à ouvrir les caisses rouillées de ce type, puisque nous en avons trouvé de nombreux de cette manière. Soyez aussi attentifs aux étagères simples, puisqu'ils peuvent aussi apparaître dessus. 

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Pensez aussi à placer les serpentins de refroidissement que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.

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En résumé, fouillez les zones industrielles et mettez les serpentins de refroidissement à l'abri dès que vous les trouvez. Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders, comme comment résoudre l'énigme des boutons de la Ville Enfouie, mais aussi où utiliser la clé de surveillance du barrage.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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