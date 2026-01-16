ARC Raiders tease sa nouvelle feuille de route, avec des cartes « grandioses »

Alors que les joueurs explorent encore les premières zones, Embark Studios regarde déjà vers l'avenir. Virgil Watkins, Lead Designer, a levé le voile sur la feuille de route de 2026, promettant une variété de nouvelles cartes conçues pour bouleverser nos habitudes de jeu et l'expérience globale.
Si Embark Studios n'a pas encore officiellement dévoilé l'intégralité de sa feuille de route pour la prochaine année de mises à jour d'ARC Raiders
, les développeurs ont commencé à semer quelques indices croustillants. Lors d'une récente interview accordée à nos confrères de GamesRadar+
, Virgil Watkins, le responsable du design, s'est laissé aller à quelques confidences concernant l'avenir de l'extraction shooter, et plus particulièrement sur l'arrivée de nouveaux terrains de jeu.
Un premier aperçu des nouveautés 2026
Virgil Watkins a confirmé que 2026 serait riche en nouveautés géographiques, avec une approche qui tranche avec la monotonie habituelle du genre
. L'objectif n'est pas simplement d'ajouter des kilomètres carrés, mais de varier les plaisirs et les échelles
.
Il y aura plusieurs cartes cette année, et je pense qu'elles couvriront un large spectre de tailles pour essayer de faciliter différents types de gameplay. Vous pourriez donc en voir certaines plus petites, et d'autres encore plus grandioses que ce que nous avons actuellement.
Une profondeur de jeu renouvelée
Au-delà de l'esthétique avec des biomes différents, Embark insiste sur le fait qu'ils ne sont pas intéressés par l'ajout de cartes juste pour le plaisir de changer de décor
. Chaque nouvel environnement doit apporter sa propre identité ludique.
L'ambition du studio est claire, chaque lieu doit forcer le joueur à s'adapter
. Cela passe par des conditions météorologiques changeantes, des types d'ennemis spécifiques ou une répartition du butin qui modifie la prise de risque.
L'ambition est d'essayer de coupler cela avec un nouveau type d'expérience, que ce soit les conditions de la carte ou la météo qui rendent le jeu différent, des types d'ennemis ou des compositions qui changent, ou encore une escalade dans les types de butin disponibles. »
La cohérence thématique comme pilier
Pour les développeurs, une nouvelle carte doit raconter quelque chos
e. L'exemple cité est celui de Stella Montis, la seule carte ajoutée à ce jour. Il s'agit d'une zone sombre et bien plus violente que les cartes de lancement. Cette carte, axée sur le gameplay en intérieur sert de modèle pour l'avenir.
Cette approche thématique permet de créer des événements marquants pour la communauté. L'idée est que chaque mise à jour majeure soit perçue comme une aventure à part entière
, où les ennemis, les objets et l'ambiance convergent vers un point commun. Si Virgil Watkins a évité de donner des détails trop précis pour ne pas gâcher la surprise, il a toutefois indiqué qu'une feuille de route complète serait communiquée « très bientôt
». Les joueurs peuvent donc s'attendre à voir leur routine d'extraction bouleversée dans les mois à venir.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme comment réussir les épreuves de la semaine
, ou toutes les ressources qu'il faut pour valider l'Expédition
.
commentaires (3)
Oups petite faute d'inattention de ma part, c'est corrigé !
Depuis quand Stella Montis est une carte "humide" ?
Vivement une feuille de route pour savoir ce qui nous attend !