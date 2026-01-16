ARC Raiders tease sa nouvelle feuille de route, avec des cartes « grandioses »

ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

Embark Studios durcit le ton face aux tricheurs sur ARC Raiders. Le déploiement du système anti-triche Denuvo est désormais terminé, mais le studio suédois promet que ce n'est que le début d'une vaste campagne pour garantir des parties équitables à sa large communauté.