ARC Raiders : Tout savoir sur le test PvE (Dates et fonctionnement)

Embark Studios s'apprête à introduire une fonctionnalité majeure pour ARC Raiders. Découvrez les dates de cette phase d'essai dédiée au PvE ainsi que toutes les modifications apportées au gameplay.

Alors que ARC Raiders est de nouveau sur le devant de la scène avec la sortie de sa mise à jour Frozen Trail, qui a vu son nombre de joueurs croître, le studio souhaite profiter de cette hype pour tester une fonctionnalité demandées depuis un long moment par la communauté, un mode exclusivement PvE. Temporaire pour le moment, il pourrait devenir permanent si les retours sont positifs. Voici tous les détails sur son calendrier d'accès et ses spécificités techniques.

Calendrier et dates du test PvE d'ARC Raiders

Embark Studios déploiera cette phase d'essai temporaire du 13 au 20 octobre. Durant cette période, l'accès se fera de manière fluide directement avant le lancement d'un raid grâce à un simple bouton sur l'écran du lobby qui permet d'altérer le type de matchmaking souhaité.

Les développeurs précisent toutefois que cette option reste purement expérimentale et n'a pas la garantie de devenir permanente, son avenir dépendra entièrement de l'accueil réservé par les joueurs du monde entier.

Comment fonctionne le mode PvE ?

Une fois le bouton activé pour rejoindre une partie axée sur le PvE, les règles habituelles du jeu subissent plusieurs ajustements majeurs. La modification principale réside dans l'absence totale de tir allié, puisqu'il devient impossible d'infliger ou de recevoir des dégâts de la part des autres raiders présents sur la carte. En contrepartie de cet environnement nettement moins menaçant, Embark Studios réduit la valeur globale du butin récupérable au cours de votre session. Les ennemis ARCs, quant à eux, devraient être plus puissants (voir ci-après)

De plus, ce mode à faible risque propose un éventail d'options plus restreint en bloquant l'accès à plusieurs conditions de carte spécifiques. Vous ne pourrez ainsi pas lancer de raid dans les variantes Raid Nocture, Bunker Caché ou encore Frigate, nouveauté de la mise à jour Frozen Trail.











Comportement spécifique des ennemis ARCs

L'intelligence artificielle adaptative des machines ARC modifie également ses priorités en mode PvE, tout particulièrement lorsque votre personnage se retrouve à terre. Alors qu'en PvPvE classique les ARC vous ignorent une fois tombé, vous laissant l'opportunité de ramper à l'abri pour attendre une réanimation, la situation s'avère bien plus délicate dans le monde PvE.

Dès lors que vous tentez de vous déplacer ou de ramper au sol, les ennemis ARC vous cibleront à nouveau immédiatement pour vous achever, vous renvoyant à Speranza en l'espace de quelques secondes. La seule manière de survivre dans cet état consiste à rester totalement immobile afin de ne pas attirer leur attention.

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Rendez-vous dès le 13 octobre dans ARC Raiders, si vous êtes désireux de tester le mode PvE expérimental, qui pourrait bien être intégrer définitivement plus tard.