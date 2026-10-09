ARC Raiders voit ses joueurs revenir grâce à la mise à jour Frozen Trail

Le shooter d'extraction signe un joli retour sur Steam. Avec le lancement de la mise à jour majeure Frozen Trail d'ARC Raiders et un week-end gratuit, le jeu de tir de Embark Studios voit sa fréquentation exploser, validant ainsi la nouvelle stratégie du studio suédois.

La mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders ne représentait pas forcément une question de vie ou de mort pour un titre déjà couronné de succès, mais elle constituait un pari majeur pour le développeur. En effet, le studio s'était engagé à publier des mises à jour plus imposantes après de longues périodes d'inactivité relative. Au vu des premiers chiffres suivant le lancement de ce nouveau contenu, ce coup de poker s'avère payant.

Un pic d'audience inattendu sur Steam

Comme c'est souvent le cas, l'analyse se base sur les statistiques Steam pour un jeu multiplateforme, ce qui ne donne qu'une estimation des tendances globales. Toutefois, la base de données SteamDB affiche un pic très net pour le titre.

Le jeu a enregistré un pic de 131 388 joueurs simultanés dans la soirée, un niveau d'engouement que le titre n'avait pas connu depuis le mois d'avril. Le jeu n'avait d'ailleurs pas dépassé la barre des 100 000 utilisateurs simultanés depuis mai, stagnant pendant plusieurs mois dans une fourchette de 30 000 à 50 000 joueurs. Cette baisse s'expliquait par le choix de Embark de privilégier une seule mise à jour massive plutôt qu'une multitude de petits ajouts mensuels.

Une stratégie de relance agressive

Bien évidemment, la mise à jour Frozen Trail n'est pas le seul facteur de cette dynamique. Aleksander Grøndal, producteur exécutif, a expliqué que le studio considérait ce lancement presque comme une renaissance.

Il s'agit symboliquement d'une version 2.0 pour le jeu. Pour dérouler le tapis rouge, Embark offre aux joueurs la possibilité d'essayer le titre gratuitement jusqu'au 12 octobre, tout en proposant une réduction de moitié prix. Les promotions et les week-ends gratuits attirent systématiquement un grand nombre de curieux, ce qui a indéniablement aidé à propulser le jeu dans les classements Steam. Et cela se poursuivra plus tard avec le test d'un mode PvE, très demandé par les joueurs.

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Ces statistiques pourraient même augmenter ce week-end, si d'autres joueurs décident aussi de relancer l'expérience, et que le bouche-à-oreille est positif. Dans tous les cas, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides pour progresser plus vite. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

