ARC Raiders remplace l'IA par de vrais acteurs

Embark Studios fait évoluer ARC Raiders. Fini les voix artificielles et les animations rigides, le jeu de tir coopératif intègre désormais de véritables performances en motion capture. Le personnage de Celeste ouvre le bal de cette transformation visuelle et émotionnelle très attendue par les joueurs.

Les survivants de la zone de quarantaine vont enfin avoir droit à un peu d'humanité. Embark Studios a décidé de revoir sa copie concernant les interactions avec les PNJ d'ARC Raiders. Fini les voix générées par ordinateur et les expressions faciales figées qui peinaient à convaincre. Le studio mise désormais sur la capture de mouvement intégrale pour donner vie à ses protagonistes, en commençant par Celeste, la leader officieuse de la colonie souterraine de Speranza.

La fin des visages sans âme pour Celeste

Jusqu'à présent, bien que l'actrice Diana Gardner ait prêté sa voix à Celeste depuis les débuts du projet, le résultat final manquait cruellement de naturel. Le studio utilisait des logiciels de synthèse vocale et des animations basiques, ce qui rendait la personnalité du personnage particulièrement rigide. Une situation que les développeurs ont fini par reconnaître publiquement, admettant que ce manque d'expressivité nuisait gravement à l'expérience globale.

Les capacités expressives limitées de Celeste brisaient l'immersion des joueurs, avec des animations faciales qui ne parvenaient pas à communiquer les enjeux et les histoires que nous voulons raconter.

Pour corriger le tir, Embark Studios déploie une technologie de capture faciale et corporelle bien plus détaillée. L'objectif est de retranscrire avec précision chaque émotion et chaque mimique de Diana Gardner directement sur le modèle en trois dimensions du personnage. Cette refonte visuelle sera disponible avec la mise à jour Frozen Trail, prévue pour ce 8 octobre.

Cette initiative ne s'arrêtera pas à des cinématiques ou à un seul personnage. Le studio suédois promet que cette démarche s'étendra progressivement à l'ensemble du casting. Les développeurs souhaitent que les joueurs s'investissent davantage dans l'univers d'ARC Raiders, qui sera d'ailleurs prochainement adapter en films et séries, ce qui passe inévitablement par des interactions humaines plus authentiques.

Les nouveautés de la mise à jour Frozen Trail

Outre la refonte de Celeste, la prochaine mise à jour majeure apportera des changements majeur au système de progression. Les développeurs introduisent de nouveaux pass de récompenses, une évolution logique des anciens decks, permettant de débloquer divers éléments cosmétiques, des gadgets et des armes en jouant.

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De plus, une nouvelle carte sera disponible, avec des zones de butin dynamiques qui feront leur apparition. Chaque incursion proposera donc une répartition différente des points d'intérêt et des récompenses, répondant ainsi à une demande de la communauté. Rendez-vous donc ce 8 octobre, pour découvrir la mise à jour la plus importante d'ARC Raiders.