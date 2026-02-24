ARC Raiders Projet Système de surveillance météorologique : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 26 février 2026 à 17h32
Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Système de surveillance météorologique dans ARC Raiders, qui vient d'arriver.
ARC Raiders Projet Système de surveillance météorologique : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes
Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour du 24 février dans ARC Raiders, tout comme une nouvelle condition de carte et un ARC, et permet aux joueurs de récupérer de belles récompenses en échange de ressources. 5 étapes seront à compléter, comme souvent, pour tout obtenir, ce qui peut être relativement long. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite. Pour ce projet, de nombreuses ressources plus ou moins faciles à obtenir, mais aussi des pièces d'ARCs, seront au programme.

C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Système de surveillance météorologique d'ARC Raiders.

Toutes les ressources du Projet Système de surveillance météorologique

Étape 1

Cette première étape sera relativement facile. Vous aurez besoin de :
  • Composants plastiques x 25
  • Pièces métalliques x 15
  • Alliage ARC x 5
  • Huile x 3
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Étape 2

  • Scanner de Mouchard x 1
  • Câbles x 3
  • Capteurs x 3
  • Allumeur de comète x 1
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Étape 3

  • Cellule d'Énergie ARC → x 5
  • Bonbonne → x 5
  • Ressort en Acier → x 5
  • Montre-bracelet Raffinée → x 1

Étape 4

  • Ruban adhésif x 10
  • Boulons rouillés x 3
  • Pompe à eau x 1
  • Pilote de guêpe → x 3

Étape 5

  • Objectif de caméra → x 3
  • Dissipateur thermique endommagé → x 1
  • Brûleur luciole → x 1
  • Transformateur de tension → x 3
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Vous l'aurez compris, ce projet ne sera pas très compliqué à valider, la plupart de ces éléments se trouvant assez facilement. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver un grille-pain ou encore où mettre la main sur un engrenage rouillé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Trololol (invité) Le 25/02/2026 à 00:52

Des rigolos sur cet article , autant ne rien mettre car ce n’est pas complet

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Mini-wheat (invité) Le 24/02/2026 à 18:59

Étape 3

Cellule énergie arc x5
Bonbonne x5
Ressort en acier x3
Montre déluge x1