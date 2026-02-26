Brûleur de luciole : où en trouver dans ARC Raiders ?

Vous cherchez un brûleur de luciole dans ARC Raiders pour un projet ou une mission ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de le trouver rapidement.
Dans ARC Raiders
, les objectifs sont très nombreux, que ce soit des quêtes à terminer, des objets à récolter, des améliorations à effectuer pour être plus puissant ou encore les fameux projets pour débloquer des récompenses, ou faire l'Expédition. Dans ce sens, vous aurez moult tâches à accomplir sur le champ de bataille, dont l'une concerne la récupération de brûleur de luciole
. Et si vous ne savez pas où ni comment en récupérer, voici un guide sur comment trouver un brûleur de luciole dans ARC Raiders
.
Où trouver un brûleur de luciole dans ARC Raiders
Le brûleur de luciole
se trouve, comme l'indique son nom, sur les lucioles
, des ARCs qui ont été ajoutés fin février, par le biais de la mise à jour Shrouded Sky. Ces dernières ressemblent ni plus ni moins qu'un des frelons, mais avec une protection supplémentaire. D'autant plus qu'elles ne lancent pas de laser, mais sont équipées d'un lance-flamme particulièrement puissant. Il s'agit donc d'un ennemi plutôt redoutable, qu'il faut affronter uniquement en étant bien équipé.
Lorsque vous voyez ces lucioles
dans les airs, n'hésitez pas à leur tirer dessus si vous avez une Enclume, a minima. Le but est de les tuer pour pouvoir fouiller leur carcasse, étant donné que c'est ici que vous obtiendrez un brûleur de luciole
.
Une arme dotée de balles lourdes la mettra à terre rapidement, avant qu'elle n'est eu le temps de vous faire trop mal. Attention néanmoins, les tirs auront potentiellement attiré d'autres joueurs, et il faudra se dépêcher et ne pas rester sur place trop longtemps au risque de tout perdre.
Le brûleur de luciole dans ARC Raiders
Lorsque vous fouillez la luciole
, vous obtiendrez systématiquement un brûleur de luciole
, et d'autres pièces plus ou moins utiles. Pour ne pas le perdre, mettez-le dans votre poche sécurisée, pour l'extraire quoi qu'il arrive.
Notez que vous pouvez aussi les farmer pour en garder quelques-uns de côté, lorsque le jeu vous en demandera à l'avenir.
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.
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