ARC Raiders : La MàJ 1.17.0 Shrouded Sky est disponible, voici le patch notes et ce qu'elle ajoute

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.17.0 d'ARC Raiders, nommée Shrouded Sky. Retrouvez tous les ajouts, et ce qui change;
Nouvelle mise à jour pour ARC Raiders
, assez importante étant donné qu'elle ajoute de nombreuses choses. Entre de nouveaux ennemis, un projet, une condition de carte et un deck Raider, il y aura de quoi faire. Dès maintenant disponible sur toutes les plateformes, découvrez ci-dessous le patch notes de la mise à jour 1.17.0 d'ARC Raiders
.
Points forts du patch
- Équilibrage des armes Sutureur, Fondoir, Venator, Jupiter et Aphelion.
- Ajout d'un piano en tant qu'objet interactif dans le monde.
- Empêche l'activation simultanée de tous les filtres NVIDIA Freestyle afin de supprimer un avantage visuel injuste.
- Les exploits peuvent désormais être relancés trois fois par jour gratuitement.
- Suppression des exploits JcJ, mise à jour de certains exploits existants et ajout de nouveaux exploits.
- Les tyroliennes ne peuvent plus être placées sur des objets transportables.
- Les mines, pièges ou fusées éclairantes à distance ne peuvent plus être placés sur d'autres objets déployables.
Nouveautés
- Carte des ouragans
- Deux nouveaux ennemis ARC
- Système de surveillance météorologique - Projet saisonnier des joueurs
- Deck Raider gratuit
- Mise à jour de la carte Dam Battlegrounds
- Fenêtre d'expédition
- Personnalisation de la pilosité faciale
Modifications d'équilibrage
Armes
Dans la version 1.13, nous avons déployé une mise à jour incluant une correction d'optimisation pour nos armes, mais comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, cela a eu pour conséquence imprévue de réduire la cadence de tir totale des armes semi-automatiques. Dans la version 1.13.1, nous avons annulé cette correction, mais un autre changement qui n'aurait pas dû être inclus s'est glissé dans la mise à jour.
Beaucoup d'entre vous ont signalé un « buff caché » des armes, et après enquête, nous avons constaté que la version 1.13.1 avait involontairement affecté les armes. Là où auparavant vous deviez synchroniser vos entrées avec la cadence prévue d'une arme pour atteindre son plein potentiel, vous pouviez désormais simplement spammer le bouton, contournant ainsi toute exigence de compétence liée à l'apprentissage de la cadence de l'arme. Nous souhaitons conserver une part de cette expression de compétence, mais nous reconnaissons également que le système précédent ne semblait pas très réactif. Pour corriger cela et trouver un compromis, nous avons ajouté davantage de paramètres pour contrôler la fenêtre de buffer d'entrée des armes au cas par cas, et nous avons ajusté les armes semi-automatiques en conséquence. Les armes devraient désormais rester plus réactives lors d'un spam de clics, mais les joueurs qui choisissent de rythmer leurs tirs obtiendront de meilleurs résultats.
En plus de ces changements, nous avons également examiné l'équilibrage entre nos armes de bas niveau et de haut niveau. Beaucoup d'entre vous ont exprimé des inquiétudes quant au fait que certaines armes de bas niveau surpassent des armes de haut niveau pour un coût nettement inférieur, et nous espérons ajuster cet équilibre tout en conservant une certaine flexibilité permettant de rivaliser avec un équipement supérieur si vous êtes suffisamment compétent. Nous commençons par réduire le TTK global du Sutureur et du Fondoir, et en augmentant la maniabilité de l'Aphelion et du Jupiter. Nous apportons également une nouvelle série d'ajustements au Venator, qui semble toujours dominer de nombreux affrontements PvP.
Sutureur
Note des développeurs : Le Sutureur a bien rempli son rôle en tant qu'arme de combat rapproché récompensant un bon positionnement, mais nous avons constaté que son TTK rapide peut parfois conduire à des situations où vous êtes pris en embuscade et éliminé avant d'avoir le temps de réagir. Comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, les dégâts élevés à la tête contribuent largement à ce problème. Le TTK est souvent correct lorsque l'arme est utilisée sur le centre de masse, mais lorsque vous êtes suffisamment proche pour placer la majorité des tirs dans la tête de la cible, nous observons des TTK bien plus rapides que ceux des autres armes. Ces changements visent à rapprocher le TTK des tirs à la tête de celui des tirs au corps en réduisant à la fois la précision lors des tirs continus et le multiplicateur de dégâts à la tête.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 2,5 à 1,75
- Dégâts de base réduits de 7 à 6,5
- Dispersion par tir augmentée d'environ 50 % (augmentation plus rapide du recul)
Fondoir
Note des développeurs : Le Fondoir se trouve dans une position un peu particulière. Sa puissance élevée était destinée à un usage à moyenne distance avec un rythme plus mesuré, mais nous voyons beaucoup de joueurs l'utiliser en combat rapproché, le transformant efficacement en mitraillette. Nous voulons le différencier davantage du Sutureur, tout en reconnaissant que vous appréciez sa polyvalence. Nous réduisons donc les dégâts de base pour aligner davantage son TTK, tout en conservant son multiplicateur élevé de tir à la tête afin d'encourager les joueurs à viser davantage la tête.
- Dégâts de base réduits de 10 à 8,5
Venator
Note des développeurs : Depuis les derniers nerfs du Venator dans la version 1.3.0, nous avons surveillé ses performances. Beaucoup d'entre vous ont signalé qu'il domine encore le PvP, et nos données confirment qu'il s'agit actuellement de l'une des armes les plus performantes du jeu. Pour une arme de ce niveau, nous souhaitons qu'elle soit efficace, mais peut-être pas à ce point. Nous appliquons une réduction globale des dégâts afin d'augmenter son TTK, et si cela ne suffit pas, nous devrons peut-être revoir sa consommation de munitions et son efficacité économique.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 2,5 à 2
- Dégâts de base réduits de 9 à 8
Jupiter
Note des développeurs : En PvP, le Jupiter inflige les dégâts à la tête les plus élevés du jeu, mais il est assez difficile de réussir des tirs à la tête à longue distance. Vous êtes également très vulnérable à courte portée, car manquer un tir vous laisse exposé jusqu'à rechargement ou changement d'arme. Nous augmentons le zoom en visée pour améliorer la visibilité des cibles et réduisons le temps d'équipement et de déséquipement afin de faciliter le passage à une arme secondaire.
- Grossissement en visée amélioré de ~1,9x à ~2,2x
- Temps d'équipement amélioré de 1,2 s à 1,05 s
- Temps de déséquipement amélioré de 0,9 s à 0,75 s
Aphelion
Note des développeurs : Nous n'étions pas entièrement satisfaits de l'équilibrage précédent de l'Aphelion. Il devait être une arme légendaire davantage orientée PvP, mais il ne suivait pas le rythme des autres armes PvP. Nous avons apporté des modifications pour le rendre moins lourd et plus maniable, afin de le rendre plus viable en PvP.
- Temps de rechargement de base réduit de 4,5 s à 3,5 s
- Temps entre les tirs réduit de 0,9 s à 0,7 s
- Recul vertical réduit d'environ 50 %
- Vitesse de stabilisation en visée améliorée d'environ 35 %
Objets et fabrication
Energy clip
- Désormais disponible par défaut dans l'établi.
Modifications de la valeur et du coût des objets
Les valeurs et coûts des objets suivants ont été ajustés, avec des ajustements appropriés pour le recyclage et la récupération :
- Deadline
- Valeur augmentée de 5 000 à 6 000.
- Prix chez le marchand augmenté de 15 000 à 18 000.
- Ajout d'une nouvelle pièce ARC comme coût de fabrication.
- Trailblazer
- Valeur augmentée de 1 600 à 2 200.
- Prix chez le marchand augmenté de 4 800 à 6 600.
- Ajout d'une nouvelle pièce ARC comme coût de fabrication.
- Meute
- Valeur augmentée de 5 000 à 6 000.
- Ajout du Pilote d'Artificier comme coût de fabrication.
- Réduction du coût des explosifs raffinés.
- Vita Spray
- Valeur augmentée de 3 000 à 3 400.
- Ajout du Tick Pod comme coût de fabrication.
- Grenade soufflante
- Valeur réduite de 2 200 à 2 100.
- Ajout du Pilote de frelon comme coût de fabrication.
- Composant de fabrication changé de Composant électriques avancés à composant électriques.
- La valeur de revente des pièces ARC a été réduite afin de mieux refléter leur utilité en fabrication et progression.
Contenu et corrections de bugs
Succès
- Correction d'un problème où le succès « Blindsided » ne se déclenchait parfois pas correctement lors de la première tentative.
Animation
- Correction de divers problèmes d'animation lors du franchissement d'obstacles.
- Correction d'un problème où certaines armes ne laissaient pas tomber leurs chargeurs lors du rechargement.
- Correction d'un problème où se rattacher à une échelle après un saut pouvait déformer l'animation d'escalade.
- Amélioration des animations d'équipement des pistolets et du hand cannon pour mieux correspondre au timing et réduire les anomalies visuelles lors du passage depuis l'état sans arme.
- Amélioration du positionnement des bras et des armes lors du changement d'épaule afin d'éviter des anomalies visuelles.
- Correction d'un problème où les dégâts de chute ne s'appliquaient pas si le joueur était en animation de recul.
- Amélioration des animations de réaction à faible santé pour plus de clarté.
- Correction d'une animation de tremblement d'arme qui se déclenchait à tort en intérieur par temps froid ; elle se produit désormais uniquement en extérieur.
ARC
- Correction d'un problème où les Surveyors et Bolide pouvaient s'ouvrir prématurément avant stabilisation.
- Réduction des mouvements erratiques des pièces ARC lorsqu'elles sont attachées à un objet pillé.
- Les Hornets conservent désormais leur armure supérieure après destruction, facilitant l'identification de l'élément récupérable.
- Correction d'un problème où l'Artificier ne tirait parfois pas malgré une ligne de vue dégagée.
- Réduction des cas où les tirs du Sentinel pouvaient traverser la géométrie lorsque son arme entrait dans un mur à très courte distance.
Audio
- Limitation des effets sonores de balle par pression de gâchette sur les armes à rafale afin d'éviter des sons supplémentaires.
- Réduction des saccades audio sur les PC moins puissants pour un son plus fluide.
- Réduction du volume des voix non radio : dialogues en jeu.
- Correction d'un problème où glisser sur des escaliers ou des débris pouvait provoquer des saccades audio.
- Coquillard a pris en compte vos retours concernant son bruit excessif, il gloussera désormais moins souvent.
- Réduction du volume global et rééquilibrage des effets sonores et de la musique des menus pour une expérience plus confortable sur Speranza.
- Raccourcissement d'une piste musicale de déploiement qui persistait trop longtemps.
- Les oiseaux perchés sur les tyroliennes émettent désormais un cri avec un positionnement audio correct lorsqu'ils sont effrayés.
- Légère réduction globale de l'occlusion audio, en particulier pour les joueurs.
- Mise à jour des pistes musicales à la guitare acoustique.
Gameplay
- Ajout d'un piano en tant qu'objet interactif dans le monde.
- Correction d'un problème où certaines interactions pouvaient être déclenchées à trop grande distance.
- Les interactions maintenues ou continues s'annulent désormais lors de l'équipement d'un autre objet ou arme.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être incapables de bouger après une réanimation au défibrillateur.
- Empêche les joueurs de se tenir sur des grenades ou objets non marchables.
- Ajout de l'assistance à la visée manette manquante pour Sentinels, Turrets, Shredders et Surveyors.
- Désactivation de la file d'attente du champ de tir en groupe.
- Correction d'un problème où le corps d'un raider à terre pouvait bloquer une extraction.
- Empêche l'activation simultanée de tous les filtres NVIDIA Freestyle.
- Les achats avec graines et augmentations gratuites sont désormais possibles même avec une réserve pleine.
General
- Améliorations générales des performances.
- Correction de certains problèmes visuels.
- Correction d'un crash au lancement avec DirectX 11.
- Correction d'un crash lors de l'utilisation de tyroliennes.
Maps
- General
- Correction d'interactions cassées près du sommet de certaines échelles.
- Correction de collisions manquantes sur certains éléments.
- Corrections générales d'éclairage.
- Ville Enfouie
- Réduction légère des chances de trouver du butin rare dans les cheminées.
- Stella Montis
- Correction de multiples problèmes de collision.
- Ajustement de l'éclairage nocturne.
- Amélioration de la visibilité nocturne au Coffre de graines.
- Correction d'un problème d'interaction avec les ponts Spillway.
- Correction d'un problème permettant de monter sur les trains.
- Portail Bleu
- Amélioration de l'éclairage des orages.
- Correction d'un problème permettant de sortir de la carte.
Mouvement
- Ajustement du saut depuis les échelles.
- Correction d'un problème de clipping lors des glissades.
Progression
- Relance gratuite des exploits trois fois par jour.
- Suppression des exploits JcJ et ajout de nouveaux.
- Ajout d'un système de rattrapage des points de compétence.
- Correction d'un problème d'attribution de points de compétence.
- Les Baies-bougie comptent désormais correctement.
Quête
- Ajout d'indicateurs plus clairs.
- Correction d'objectifs incorrects.
- Correction d'objets de quête apparaissant sans quête active.
Social
- Affichage de toutes les cartes débloquées en groupe.
- Correction d'anciens coéquipiers affichés.
- Ajout de messages d'erreur plus clairs.
- Correction d'amis affichés hors ligne.
- Ajout de la possibilité de masquer les demandes d'amis.
UI
- Correction de l'affichage des marqueurs d'objets.
- Ajout d'un avertissement lors du déploiement.
- Ajout d'icônes dans l'inventaire.
- Correction des couleurs d'escouade.
- Correction des raccourcis clavier.
- Amélioration des textes et traductions.
- Ajout de nouveaux indicateurs.
- Correction du lissage de la souris.
- Amélioration de l'aperçu des tyroliennes.
- Mise à jour du message de connexion.
- Correction d'un problème d'interface des expéditions.
- Correction de l'aperçu de réparation.
- Amélioration des écrans de fabrication et recyclage.
- Amélioration de l'icône VoIP.
Utility
- Les Pop Triggers et Spotter Relays peuvent être utilisés en raccourci.
- Le Spotter Relay peut être utilisé comme piège.
- Le Pop Trigger peut rouler avant d'exploser.
- Ajout d'un nouvel objet : Shaker instrument.
- Ajustement du Vita Spray.
- Correction d'un problème avec le Snaphook.
- Les tyroliennes ne peuvent plus être placées sur des objets transportables.
- Correction du placement des tyroliennes.
- Les mines et pièges ne peuvent plus être placés sur des tyroliennes.
- Correction du texte de l'augment T3 Tactical.
VFX
- Correction d'un problème visuel du Jupiter.
- Correction d'un problème d'effet du Trailblazer.
Problèmes connus
- La page d'achat peut apparaître au mauvais endroit.
- Certaines animations peuvent être cassées.
- Certains conteneurs peuvent être inutilisables.
- Certaines tyroliennes peuvent mal s'afficher.
- Certains cosmétiques peuvent mal apparaître.
- Certains succès peuvent ne pas progresser.
- Certains effets visuels peuvent apparaître.
- Certains ennemis ARC peuvent être inutilisables.
- Certains ARC volants peuvent rester bloqués.
- L'Embark ID peut ne pas s'afficher.
- Cliquer en dehors peut fermer certaines fenêtres.
Anti-Cheat
Lors de notre dernière communication sur la lutte contre la triche, nous n'avons pas pleinement transmis la complexité et l'ampleur des systèmes de détection. Nos défenses fonctionnent à plusieurs niveaux : certains contrôles sont simples et définitifs, tandis que d'autres reposent sur le comportement et les données et évoluent avec le temps. Nous utilisons également la télémétrie du jeu et des techniques d'apprentissage automatique pour identifier des schémas suspects.
Nous avons récemment pris des mesures contre plusieurs exploits et renforcé nos règles. Les infractions graves entraînent désormais des sanctions plus strictes, incluant des bannissements permanents ou des suspensions temporaires. Nous préparons également un système d'examen manuel des appels de bannissement afin de garantir un traitement équitable de chaque cas.
commentaire (1)
Le wait and ninja farm sur les raiders en fin de map, ca reste encouragé ? L'esprit du jeu me donne envie de l'arrêter