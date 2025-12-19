ARC Raiders : La prochaine condition de carte et des activités ont fuité

Alors que les joueurs bravent le froid de la mise à jour Cold Snap, une astuce technique a permis de dévoiler la suite des événements. Entre défis enneigés et le retour d'un classique, c'est surtout l'apparition d'une condition de carte inédite et toxique qui attire l'attention.
L'univers d'ARC Raiders
est en perpétuelle évolution, et si la communauté est actuellement focalisée sur l'exploration des environnements enneigés de la mise à jour Cold Snap, certains petits malins ont déjà le regard tourné vers l'avenir. Grâce à une manipulation sur la version PC du jeu, des détails croustillants concernant les prochaines semaines ont émergé
, révélant notamment l'arrivée imminente d'une condition environnementale qui promet de changer la donne, le Toxic Swamp
.
Une faille temporelle dévoile le calendrier
La méthode découverte par les joueurs
est aussi simple qu'efficace, bien qu'elle ne soit pas officiellement supportée par Embark Studios. En modifiant simplement la date système de leur ordinateur pour la projeter dans le futur, les utilisateurs ont pu forcer le jeu à afficher les événements à venir dans le menu principal
. Une astuce qui rappelle les vieilles méthodes de triche, mais qui ici sert surtout à satisfaire la curiosité des fans avides de contenu.
Il est important de noter que les informations glanées via cette méthode doivent être prises avec des pincettes. Le développement d'un jeu service est fluide, et les dates ou les intitulés peuvent changer d'ici leur déploiement officiel. Cependant, la précision des données affichées laisse peu de place au doute quant aux intentions des développeurs pour le mois de janvier.
Selon ces fuites, l'événement actuel Cold Snap prendra fin le 13 janvier
. D'ici là, les joueurs auront de quoi s'occuper avec le retour des Épreuves, qui demanderont aux joueurs de fouiller des caches de Raider, mais surtout, de lancer des boules de neige sur les Bastions, ou Artificiers par exemple.
Toxic Swamp, la nouvelle menace de janvier
Le véritable morceau de cette fuite concerne la semaine du 19 janvier
. C'est à cette date qu'une toute nouvelle condition de carte, baptisée Toxic Swamp, devrait faire son apparition
. Si les détails officiels manquent encore, le nom est assez évocateur pour susciter l'inquiétude et l'excitation, avec la présence d'une zone toxique.
Il y a de grandes chances que cette condition de carte soit liée à Champ de bataille du Barrage, qui possède déjà une région marécageuse étendue. Les missions récentes ajoutées au jeu faisaient d'ailleurs allusion à une toxicité croissante dans cette zone, servant probablement de prélude narratif à cette mise à jour. Les joueurs peuvent s'attendre à des mécaniques de jeu punitives, nécessitant peut-être une gestion accrue de l'équipement ou des masques à gaz pour survivre dans ces brumes délétères.
Quoi qu'il en soit, Embark Studios a de nombreux projets pour ARC Raiders et l'année 2026 devrait démarrer sur les chapeaux de roues. Le studio nous en dira plus une fois les fêtes passées, et que la neige aura totalement fondue.
Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment trouver une bobine de film
ou encore où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
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