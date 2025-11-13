ARC Raiders : L'événement Stella Montis est tellement populaire que les développeurs ont déjà appliqué un nerf

L'événement communautaire Stella Montis d'ARC Raiders devait unir les joueurs autour d'un même objectif. Mais face à l'engouement massif des participants, Embark Studios a décidé d'en durcir les conditions pour débloquer la nouvelle carte.
Lancé il y a quelques heures seulement, l'événement Stella Montis avait pour but de mobiliser la communauté d'ARC Raiders autour d'une mission collective
, celle de rassembler des ressources pour débloquer une toute nouvelle zone de jeu. Inspirée des opérations coopératives façon Helldivers 2
, cette initiative a rapidement pris une tournure inattendue.
Une générosité qui dépasse les attentes des développeurs
Le principe était simple : les joueurs devaient déposer des matériaux, plastique, tissu, métal recyclé, afin de dégager les tunnels menant à Stella Montis
. Mais Embark Studios n'avait pas anticipé une telle mobilisation. En quelques heures seulement, le taux de progression de l'événement avait bondi à 15 %
, une vitesse bien au-delà des prévisions du studio.
Sur le Discord officiel, le community manager Ossen a pris la parole pour féliciter la communauté tout en annonçant un rééquilibrage majeur :
Vous avez progressé bien plus vite que prévu. Nous n'avions aucune idée que vous seriez aussi altruistes pour la cause Stella Montis. Afin que l'événement reste une expérience partagée par tous les Raiders, nous avons décidé de relever la barre.
Depuis cette annonce, la barre de progression a été réinitialisée, passant de 15 % à seulement 3 %. Une décision qui n'est pas passée inaperçue au sein de la communauté, mais qui n'a pas fâché les joueurs. Tout le monde pourra ainsi y participer tout au long de la semaine et du week-end, et se sentir impliqué dans le déblocage de cette nouvelle carte.
Une nouvelle décision d'Embark saluée par la communauté, après l'introduction d'un matchmaking duo et de nombreux équilibrages pour la mise à jour Stella Montis du 13 novembre
.
En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme où trouver des abricots et des citrons
, mais aussi sur le niveau maximum qu'il est possible d'atteindre
.
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