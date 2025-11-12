Abricot et Citron ARC Raiders : où trouver ces fruits très précieux ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 18h06
Vous cherchez des fruits et notamment des abricots et citrons dans ARC Raiders ? Nous vous expliquons où en trouver assez facilement et rapidement.
Abricot et Citron ARC Raiders : où trouver ces fruits très précieux ?
ARC Raiders est bien plus qu'un jeu de tir et d'extraction. Nous y trouvons toute une partie de crafting pour avoir des items plus rares et puissants, et un drôle de compagnon, Coquillard le coq. Celui-ci peut être amélioré pour que ses ressources soient plus importantes. Après le collier de chien, il vous faudra trouver des abricots et des citrons, voici comment faire.

Où trouver des abricots et des citrons dans ARC Raiders ?

La bonne nouvelle est que nous trouvons ces fruits sur la quasi-totalité des cartes, sauf le citron qui ne se trouve pas sur la première map. Mais sinon, vous avez une chance d'en collecter assez facilement. Il existe plusieurs petits spots qui permettent de mettre la main sur plusieurs abricots et/ou citrons dans la même partie

Par exemple, sur la carte Ville enfouie, il est possible d'en trouver au centre. Vous avez quatre abricotiers et un citronnier, de quoi vite faire le plein d'abricot. Mais il faut garder une chose en tête, si d'autres joueurs sont passés avant vous, vous n'obtiendrez pas forcément vos fruits. Le facteur chance est donc assez important. 

emplacement-abricot-citron-port-ville-enfouie
Pour les autres cartes, voici par exemple là où il est possible de trouver des abricots et des citrons sur la carte Port Spatial :

emplacement-abricot-citron-port-spatial
Pour ce qui est de Portail Bleu, nous en trouverons ici :

emplacement-abricot-citron-portail-bleu
Une fois dans la zone, il faut à la fois regarder par terre, mais aussi scruter les arbustes. Vous pouvez parfois interagir avec eux pour les secouer et faire tomber les fruits murs.

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La meilleure façon d'obtenir des abricots et citrons dans ARC Raiders

D'après notre expérience, mieux vaut essayer de récupérer ces fruits via la carte Ville enfouie. Elle est moins dangereuse que les deux autres, et surtout, vous avez un point d'extraction très proche, ce qui limite les risques de perte une fois que vous les avez collectés. 

Il faut néanmoins faire attention aux autres joueurs qui pourraient vous tuer lors de votre quête, mais surtout aux machines ARCs, très nombreuses dans les parages. En enchaînant les sorties dans cette zone, vous devriez très vite trouver vos trois abricots et trois citrons dans ARC Raiders.

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Ensuite, allez voir Coquillard et donnez-les-lui. Votre coq est maintenant au niveau trois, et vous ramènera un peu plus de ressources. Il vous faudra ensuite des figues de barbarie, des olives et un lit pour chat pour le monter au niveau quatre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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