Abricot et Citron ARC Raiders : où trouver ces fruits très précieux ?

ARC Raiders : Avec Frozen Trail, le studio veut reconquérir les joueurs et voir ce qui les « motive à revenir »

Après un succès exceptionnel, les temps sont un peu plus difficiles pour ARC Raiders, qui a vu son nombre de joueurs logiquement baisser. Embark mise désormais tout sur la mise à jour Frozen Trail pour reconquérir son public, qui arrive dans moins de deux mois.