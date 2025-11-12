ARC Raiders ajuste son matchmaking et baisse les prix de sa boutique après les retours des joueurs

Embark Studios a partagé une mise à jour importante sur plusieurs points qui faisaient débat dans la communauté d'ARC Raiders. Matchmaking, boutique et Raider Decks, le studio réagit rapidement aux critiques pour améliorer l'expérience des joueurs.
Depuis son lancement, ARC Raiders
ne cesse d'étonner, ne serait-ce que par ses performances, avec 4 millions de copies vendues. Mais les développeurs sont également très à l'écoute de la communauté, de bon augure pour la suite. Embark Studios a publié un message officiel
pour répondre à plusieurs sujets sensibles remontés par la communauté. Trois points majeurs ont été abordés, le matchmaking en duo, la tarification des cosmétiques, et les Raider Decks
.
Le matchmaking en duo enfin ajusté
Les développeurs confirment avoir activé un système de matchmaking prioritaire pour les Duos
, après plusieurs tests discrets réalisés en début de semaine. Ce nouveau fonctionnement cherche à mieux équilibrer les affrontements en séparant les joueurs selon leur format d'équipe.
Le principe est simple, et ne changera pas pour les solos et trios, mais désormais le matchmaking priorisera de grouper les duos ensemble. Le but est que chaque partie regroupe le même style de groupe, pour limiter les déséquilibres. Toutefois, Embark prévient que le système ne garantit pas une séparation parfaite à chaque partie.
Il reste donc possible de croiser des équipes d'une taille différente occasionnellement.
Des prix revus à la baisse dans la boutique
Autre sujet de mécontentement, les prix des objets cosmétiques
. Face aux retours massifs des joueurs, le studio a procédé à une révision complète de la tarification. Les nouveaux prix entreront en vigueur dès le jeudi 13.
Pour les joueurs ayant déjà acheté des objets avant cette modification, Embark promet d'être équitable, la différence sera automatiquement remboursée en Raider Tokens
dans les prochains jours. Une décision saluée par la communauté, qui reprochait jusqu'ici un coût trop élevé pour certains articles esthétiques.
Les Raider Decks précisés et clarifiés
Enfin, Embark a détaillé le fonctionnement des Raider Decks, un système central dans la progression d'ARC Raiders semblable à un passe de combat. Actuellement, un seul Deck gratuit est disponible pour tous les joueurs, mais d'autres, gratuits et premium, arriveront bientôt.
Le studio précise un point essentiel, en expliquant que les éléments de gameplay sont uniquement présents dans les Decks gratuits
. Ces derniers contiennent des objets conçus pour aider les nouveaux joueurs, déblocables via la progression.
Les Raider Decks premium, eux, se concentreront exclusivement sur les éléments cosmétiques et de confort, sans impact sur l'équilibrage ou la puissance en jeu. Une manière pour Embark de couper court aux craintes de déséquilibre entre les joueurs payants et les autres.
Avec cette communication, Embark Studios montre qu'il écoute activement sa base de joueurs
. Entre le matchmaking repensé, les prix ajustés et la transparence autour des Raider Decks, le studio prouve sa volonté d'affiner son jeu en continu. Du contenu est également prévu avant la fin de l'année, comme une nouvelle carte, selon la roadmap communiquée lors de la sortie.
Disponible depuis le 30 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ARC Raiders a donc déjà prouvé qu'il pouvait concurrencer les plus grands. Nous vous proposons aussi quelques guides, comme trouver un collier de chien pour Coquillard
. Reste à savoir si cela se confirmera sur la durée. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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