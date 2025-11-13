ARC Raiders : MàJ 1.2.0, apportant la carte Stella Montis, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.2.0 d'ARC Raiders, qui introduit une toute nouvelle carte et apporte plusieurs changements.
Comme prévu, le jeu de tir et coopératif d'Embark Studios, ARC Raiders, s'offre, en ce jeudi 13 novembre 2025, une toute nouvelle mise à jour
. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.2.0
, aussi dit The North Line
. Cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite ajoute plusieurs nouveautés, dont la carte Stella Montis devant être débloquée collectivement, mais aussi divers changements et équilibrages
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes au complet et en français de la mise à jour 1.2.0, déployée le 13 novembre 2025, sur ARC Raiders
.
Patch notes de la mise à jour 1.2.0 d'ARC Raiders
Nouveautés
- Carte
- Stella Montis : nouvelle carte disponible.
- ARC
- Nouvelles unités ennemies : Matriarche et Déchiqueteur.
- Événement communautaire de déblocage
- Nouveaux objets à découvrir.
- Nouvelles quêtes à accepter.
Points forts
- Réduction de la latence des déplacements des personnages sur le serveur, ce qui améliore le problème de « désynchronisation » où les joueurs semblaient subir des dégâts après s'être mis à couvert.
- Correction d'un problème empêchant d'accomplir certaines quêtes impliquant plusieurs objectifs ou la collecte d'objets au sein d'un même round.
- Correction de succès qui ne se validaient pas correctement. Certains devront être refaits (ex. : « Détruire la Reine »), tandis que ceux avec plusieurs objectifs ne nécessiteront qu'une partie des actions à nouveau.
- Réduction du délai entre le tir sur un ARC et l'apparition des effets d'impact sur la cible.
- Correction de diverses zones où les joueurs pouvaient tomber à travers le terrain.
Équilibrage
Objets
- Wolfpack
- Valeur : passe de 3 000 à 5 000 pièces.
- Fabrication :
- Avant : 2 explosifs raffinés + 2 capteurs.
- Maintenant : 3 explosifs raffinés + 2 noyaux de mouvement ARC.
- ARC Motion Core & ARC Circuitry
- Déverrouillage :
- Avant : Raffineur niveau 3.
- Maintenant : Raffineur niveau 2.
- Fabrication :
- Avant : 6 alliages ARC.
- Maintenant : 8 alliages ARC.
- Munitions de lanceur
- Valeur : passe de 100 à 200 pièces (ce qui double le coût chez le marchand).
- Fabrication (6 munitions) :
- Avant : 5 pièces métalliques + 1 explosif brut.
- Maintenant : 4 pièces métalliques + 1 explosif raffiné.
- Relais de repérage
- Valeur : passe de 5 000 à 2 000 pièces.
XP
- Réduction de l'XP par dégâts infligés (de 3 à 2) pour :
- Bastion
- Bombardier
- Rocketeer
- Leaper
- Réduction de l'XP lors de la récupération de pièces ARC :
- Bastion : de 500 à 250
- Bombardier : de 500 à 300
- Augmentation de l'XP lors de la récupération de pièces ARC :
- Rocketeer (propulseur) : de 200 à 500
- Leaper (patte) : de 200 à 500
Contenu et corrections
Succès
- Corrections pour que les succès se déclenchent correctement. Ceux nécessitant un seul objectif doivent être refaits. Les succès à objectifs multiples peuvent ne nécessiter qu'une partie des objectifs à refaire.
Animations
- Correction d'un problème où les armes étaient automatiquement rangées lors du lancer de grenades.
- Correction d'un problème où les armes disparaissaient en utilisant des déployables.
- Amélioration du comportement de la caméra pour éviter les clips à travers les murs/objets pendant les sauts.
ARC
- Les ennemis Fireball ne resteront plus bloqués sur les portes de sécurité.
- Correction d'un problème où le Surveyor fuyait en dehors de la zone jouable.
- Correction d'un problème provoquant trop de dégâts de feu sur certains ennemis.
Audio
- Option « Par défaut du système » ajoutée pour les périphériques audio de chat vocal.
- Sons de respiration mieux équilibrés entre les joueurs avec et sans casque. Moins audibles à distance.
- Sons uniques pour Scrappy selon le casque cosmétique équipé.
Cosmétiques
- Correction d'un problème où les membres du groupe apparaissaient temporairement avec leur apparence de base.
Cartes
- The Dam Battlegrounds
- Correction de zones où les joueurs tombaient à travers le sol.
- Correction de collisions bloquantes.
- Buried City
- Correction de problèmes liés à des endroits de Buried City qui pouvaient faire tomber les joueurs à travers le terrain.
- Correction de problèmes de clipping et de flickering.
- Correction de stations de métro où les joueurs pouvaient rester coincés.
- Spaceport
- Une pièce de Spaceport's Departure Building est désormais fermée et nécessite une effraction pour y accéder. Le loot a été ajusté en conséquence.
- Correction de portes qui ne pouvaient pas être forcées depuis l'intérieur de Launch Tower.
- Blue Gate
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués dans la salle de contrôle.
- Hatches
- Immunité aux dégâts et aux renversements désormais correctement appliquée.
- Augmentation de la distance d'interaction.
Divers
- Réduction de la latence serveur sur les déplacements.
- Réduction du délai entre tir et effets visuels sur ARC.
- Taux de drop des plans ajusté pour les conteneurs de pillards.
- Les interactions avec objets (sondes, carcasses, caches...) comptent maintenant pour les objectifs de pillage.
- Correction d'un problème où les joueurs devenaient inactifs après avoir été réanimés alors qu'ils tenaient un objet.
- Correction de problèmes de loot ou d'interaction sur terrains en pente raide.
- La sélection de fabrication sur le terrain reste désormais sur l'objet précédent.
Déplacements
- Amélioration de l'animation de franchissement (vaulting).
Interface
- Nouvelle option pour scinder les piles d'objets dans l'inventaire.
- Suppression de la touche latérale de souris comme raccourci pour « Échap » dans les menus.
- Message de confirmation ajouté après le signalement d'un joueur.
- Certains objets ennemis récupérables ne seront plus auto-assignés aux raccourcis rapides.
- Les utilisateurs bloqués sur Discord ne s'afficheront plus dans l'onglet social en jeu.
- Ajustement de certains éléments de design de l'interface.
Utilitaires
- Correction d'un problème lié au Blaze Grenade Trap qui pouvait causer plus de dégâts que prévu.
- Le temps d'attachement des Tiques passe de 1s à 0,5s avec le passif Anti-Tick.
- Correction d'un problème de double effet avec le passif Anti-Tick.
- Les nuages de fumée sont désormais visibles à la même distance que les joueurs.
- Correction d'un problème où les Trigger 'Nade explosions pouvaient ignorer l'invulnérabilité à l'entrée DNBO.
- Correction d'un exploit permettant de sortir des limites via le Snap Hook dans le bunker du Spaceport.
Armes
- Correction d'un problème où tirer près d'un mur faisait dévier les balles de la visée.
Quêtes
- Correction d'un problème empêchant d'accomplir certaines quêtes multi-objectifs en un seul round.
- La quête « Greasing Her Palm » dans Spaceport inclut désormais davantage de propulseurs pour compléter l'objectif.
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