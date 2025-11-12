ARC Raiders : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 11h52
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable dans ARC Raiders, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap dans notre article.
ARC Raiders : Quel est le niveau maximum (level cap) ?
ARC Raiders est un shooter d'extraction en mode ouvert, dans lequel nous trouvons un léger système RPG. Et qui dit système de ce genre, dit niveau, ce qui est évidemment le cas ici. En progressant, les joueurs vont pouvoir augmenter le niveau de leur personnage dans un petit arbre de talent, mais une question peut revenir pour certains utilisateurs sur le niveau maximum d'ARC Raiders

Quel est le niveau maximum dans ARC Raiders ?

Dans ARC Raiders, chaque mission réussie et extraction accomplie vous rapporte de l'XP pour faire progresser votre personnage. Chaque niveau gagné vous octroie un point de compétence à dépenser pour améliorer votre build et renforcer vos chances de survie lors de vos prochaines sorties, et vos compétences.

Actuellement, le niveau maximum qu'un joueur peut atteindre est le niveau 75. Cela signifie que vous disposez de 75 points de compétence à répartir, mais attention, le tableau des compétences contient plus d'améliorations que vous ne pourrez en débloquer. Il faut donc faire des choix stratégiques et adapter votre build à votre style de jeu. Vous ne pourrez pas tout débloquer.

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Une fois le niveau 75 atteint, vous ne gagnerez plus d'expérience. 

Comment gagner de l'XP rapidement pour atteindre le niveau max dans ARC Raiders ?

Monter jusqu'au niveau maximum demande du temps, mais certaines activités offrent plus d'expérience que d'autres. Voici les meilleures méthodes pour gagner de l'XP rapidement :
  • Piller et fouiller les zones abandonnées et les corps d'ennemis.
  • Détruire les machines ARC et infliger des dégâts à d'autres joueurs.
  • Réaliser des extractions réussies sans mourir.
  • Compléter des quêtes ou contrats secondaires.
  • Rester longtemps en surface (environ 200 XP par minute passée topside).
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Ces actions cumulées vous permettront d'atteindre le niveau 75 bien plus vite que si vous vous contentez d'enchaîner les runs rapides.

Les meilleures stratégies pour farmer l'XP efficacement

Pour rentabiliser chaque run et optimiser vos gains d'expérience, voici quelques conseils pratiques :
  • Jouez de manière agressive : engagez le combat contre les autres raiders et les machines ARC. Ces affrontements rapportent beaucoup d'XP et vous apprendront à mieux maîtriser les mécaniques de combat.
  • Fouillez systématiquement les zones de loot : chaque lieu pillé vous rapporte au moins 200 XP, même s'il a déjà été visité par un autre joueur. Cela inclut les bâtiments, les carcasses de machines et les ressources naturelles.
  • Allongez vos expéditions : rester plus longtemps en surface rapporte une quantité d'XP non négligeable. En moyenne, 20 minutes peuvent rapporter jusqu'à 4 000 XP supplémentaires, même sans action majeure.
En bref, atteindre le niveau maximum 75 dans ARC Raiders demande de la patience, mais en combinant combat, exploration et prises de risques mesurées, vous progresserez rapidement. Lootez tout ce que vous pouvez, restez en surface le plus longtemps possible, et essayez de rester en vie.

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Retrouvez nos autres guides ARC Raiders comme trouver le collier de chien ou comment obtenir un brûleur de Bolide et réussir la mission « Qui sème le vent ».
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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