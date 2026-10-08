ARC Raiders Frozen Trail : Patch notes de la mise à jour 2.0 et toutes les nouveautés

Depuis le mois de mai, Embark a délaissé les mises à jour mensuelles, pour se concentrer sur du contenu plus important, livré dans un laps de temps plus éloigné. De fait, les joueurs d'ARC Raiders attendent particulièrement Frozen Trail, vendue comme la mise à jour la plus imposante du titre depuis sa sortie, il y a quasiment un an. Entre une nouvelle carte, de nouvelles armes, des fonctionnalités inédites et la refonte de la progression, les joueurs auront de quoi faire et il s'agit évidemment du meilleur moment pour se replonger dans le jeu de tir, d'autant plus qu'une période gratuite est actuellement en cours.

Mais sans plus tarder, plongeons-nous dans le vif du sujet avec le patch notes de la mise à jour 2.0, nommée Frozen Trail, d'ARC Raiders, traduit en français. Elle est disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes 2.0 ARC Raiders, Frozen Trail

Points forts

Nouvelle carte : Col de Pendola

Nouvelles conditions de carte : Frégate et Redirection

Nouveaux ennemis : Bully, Skulker, Hydra

Nouvelles armes : Bantam et Stiletto

Armes amplifiées

Arbre de compétences repensé

Nouveaux objets : Grappin, Appareils photo de base et avancé, Lanceur de câble, Grenade Yank, Détecteur d'alpiniste, Banjo et Harmonica

L'Avant-poste, incluant un nouveau banc de recherche

Objets de design à piller qui débloquent des meubles fabriquables pour l'Avant-poste

Améliorations du système de quêtes, 22 nouvelles quêtes ajoutées

Nouveau système de Passe de récompense

Pochoirs d'armes

Configuration par défaut de la manette mise à jour

Écran de sélection de carte remanié, incluant des améliorations visuelles et d'ergonomie

Le contenu téléchargeable Collector est disponible dès maintenant

Taille maximale de la réserve augmentée de 2 nouveaux niveaux (328 maximum sans les bonus d'expédition)

Refonte de l'arbre de compétences

Les modifications apportées à l'arbre de compétences du Raider incluent de nouvelles compétences et des améliorations aux compétences existantes, permettant aux joueurs de mieux enrichir leur style de jeu avec des choix de compétences plus impactants.

Nous avons entendu les commentaires et vu dans les données que l'arbre de compétences ne remplissait pas son rôle d'offrir des moyens suffisamment intéressants de construire votre personnage pour mieux définir et affiner votre style de jeu. L'objectif de la refonte de l'arbre de compétences est double : examiner les compétences sous-performantes, les modifier ou les remplacer, et se rapprocher de l'objectif de faire du choix et de l'expression une fonctionnalité plus centrale de l'arbre de compétences.

En plus de nouvelles compétences et d'un réagencement de la disposition, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour remplacer les anciens grands nœuds au milieu et à la fin des branches. Désormais, pour le milieu de chaque branche, au lieu d'avoir deux compétences sélectionnables et deux chemins, il y a un seul chemin où le nœud est un choix binaire entre deux compétences. Vous ne pouvez en choisir qu'une seule ; vous pourrez faire ce choix à nouveau lorsque vous réinitialiserez votre arbre de compétences. À la fin de chaque branche se trouvent deux nœuds où vous devez faire un choix parmi trois compétences. Ici, vous pouvez choisir jusqu'à deux des trois compétences, après avoir atteint l'investissement de points de compétence requis.

Puisqu'il s'agit d'une réinvention assez importante de l'arbre de compétences, il y aura probablement plus d'ajustements et de mises à jour dans un avenir proche, concernant les compétences existantes et nouvelles, au fur et à mesure que nous verrons comment vous les utilisez.

Pochoirs d'armes

La mise à jour Sentier Gelé introduit les pochoirs d'armes, une nouvelle option cosmétique qui permet aux joueurs de personnaliser l'apparence de leurs armes avec une gamme de motifs de pochoirs. Notez que les armes avec pochoir peuvent toujours être perdues comme n'importe quelle autre arme : si vous êtes mis K.O., les autres Raiders peuvent piller votre arme ainsi que son pochoir.

14 pochoirs d'armes : 5 pochoirs sont exclusifs au Passe Premium Sentier Gelé 1 pochoir est exclusif au contenu téléchargeable 8 pochoirs peuvent être trouvés à la Surface



Les pochoirs sont similaires aux plans : une fois appris, vous pouvez les appliquer sur des armes compatibles. L'application de pochoirs nécessite des pièces de pochoir, qui peuvent être trouvées à la Surface.

Avant-poste

Le nouvel Avant-poste peut être débloqué en terminant un projet.

N'oubliez pas d'accepter la quête et d'apporter votre appareil photo !

L'Avant-poste peut être étendu avec différents modules.

Débloquer l'Avant-poste débloquera l'accès à la station de recherche.

Designs des fournitures

Similaires aux plans, ils peuvent être appris et utilisés pour fabriquer différents objets pour votre Avant-poste.

100 designs de meubles ont été ajoutés au jeu

4 designs de meubles sont exclusifs au Passe Sentier Gelé

1 design de meuble est exclusif au contenu téléchargeable

73 designs de meubles peuvent être trouvés à la Surface

Passe de récompense

Le Passe de récompense est notre nouveau système de progression et l'évolution des Decks de Raider. En parallèle de ce changement, le Cred a été supprimé du jeu et remplacé par les Points de récompense, une nouvelle monnaie qui s'applique automatiquement à votre progression sur le passe que vous avez actuellement actif.

Le premier nouveau passe est le Passe Sentier Gelé, comprenant 60 niveaux répartis sur une voie gratuite et une voie premium.

Vos Decks de Raider existants n'ont pas disparu. Ils ont été déplacés dans le nouveau Passe Héritage, et toutes les récompenses que vous avez déjà débloquées sont conservées et apparaîtront comme accordées. Vous pouvez continuer à progresser dans le Passe Héritage à tout moment en le définissant comme votre passe actif. Notez qu'un seul Passe de récompense peut être actif à la fois, de sorte que vos Points de récompense iront vers le passe que vous avez sélectionné.

Refonte des hauts faits

Les hauts faits sont désormais divisés en 3 catégories différentes : Facile, Moyen et Difficile.

Facile : 15 Points de récompense, +1 progression de palier hebdomadaire

Moyen : 25 Points de récompense, +2 progression de palier hebdomadaire

Difficile : 50 Points de récompense, +3 progression de palier hebdomadaire

Les paliers hebdomadaires accordent 250 Points de récompense chacun, il y en a 3 disponibles par semaine :

Palier 1 : Obtenir 4 progressions de palier hebdomadaire

Palier 2 : Obtenir 8 progressions de palier hebdomadaire

Palier 3 : Obtenir 12 progressions de palier hebdomadaire

Après avoir terminé vos paliers hebdomadaires, vous pouvez continuer à accomplir des hauts faits, mais aucune récompense majeure de palier ne sera accordée jusqu'à la réinitialisation du minuteur hebdomadaire.

Corrections de contenu et de bugs

Animation

Les animations de recul s'alignent désormais sur la direction réelle dans laquelle vous êtes poussé.

Correction d'un problème où, après s'être reconnecté et avoir été réanimé, votre personnage pouvait trembler et afficher des animations cassées lors de ses déplacements.

Correction d'un problème où vous pouviez rester bloqué sur de petits obstacles lors d'une glissade.

Ajout d'animations pour montrer le joueur interagissant avec sa carte et son inventaire.

Ajout d'une animation de la bouche lorsque les joueurs parlent dans le chat de proximité.

Ajout de nouvelles animations contextuelles de personnage ; comme l'épuisement lors du manque d'essoufflement prolongé en courant ou le fait d'épousseter la poussière après une glissade.

Correction d'un problème où les joueurs gardaient certains objets dans leurs mains pendant l'animation de mise K.O. ou pendant certaines interactions.

Peaufinage et ajustements supplémentaires des animations.

ARC

Ajustement du laser multicible du Vaporisateur pour donner aux joueurs une fenêtre plus claire pour esquiver grâce aux mécaniques de déplacement rapide et d'esquive.

Ajout d'effets visuels d'état de feu pour les drones ARC.

Déplacement du butin de niveau supérieur des pièces d'armure des jambes vers les pièces de jambes pour la Reine et la Matriarche. Les plaques d'armure sont censées protéger les jambes, il était donc logique de déplacer le butin vers la zone protégée. Avoir le butin à l'intérieur de l'armure nuisait à l'expérience et était incohérent avec le fonctionnement des autres ARC. Les pièces d'armure peuvent toujours contenir du butin.

Amélioration de la gestion de la vue par l'IA pour éviter de rares erreurs de détection dans la prise de conscience ennemie.

La Matriarche peut à nouveau utiliser toutes ses attaques à distance.

Rééquilibrage des effets de force physique contre certains ennemis ARC.

Audio

Ajustement de l'atténuation des sons du personnage par les murs et obstacles pour un positionnement audio plus naturel.

Ajout de plus de variations aux effets sonores de grincement métallique pour améliorer l'ambiance environnementale.

Ajout des effets sonores manquants au Snap Hook pour l'accrochage, le décrochage et le mouvement de la corde afin d'améliorer le retour audio.

Mise à jour du son pour les déblocages dans l'arbre de compétences et ajout d'un signal audio d'interaction maintenue dans l'interface utilisateur.

Correction d'un problème où certains sons d'armes pouvaient ne pas se jouer.

Amélioration de la qualité du modèle de voix de Raider, offrant une plus haute fidélité de conversion vocale.

Cosmétiques

Mise à jour de l'apparence de Celeste.

Ajout d'un commutateur d'émission pour les sacs à dos avec sources lumineuses. Cela signifie que vous pouvez désormais éteindre les lumières de vos sacs à dos préférés pour passer en mode furtif total.

La tenue Zenith dispose désormais de tous ses commutateurs prévus. Les joueurs qui possèdent la tenue recevront les commutateurs manquants sous peu.

Gameplay

L'option Solo contre Escouades n'est plus disponible dans les options de recherche de partie. Nous voulons que les joueurs aient une incitation appropriée à utiliser tous les paramètres de recherche de partie disponibles, ce qui manque actuellement au mode Solo contre Escouades. À cette fin, nous prenons le temps de réévaluer son rôle dans le jeu.

Refonte de la formule des dégâts d'explosion pour l'ARC. En pratique, cela signifie que les armes explosives comme le Hullcracker infligeront plus de 50 % de dégâts supplémentaires contre les plaques d'armure, mais environ 30 % de dégâts en moins contre les parties plus fragiles. L'intention est de rendre les dégâts d'explosion plus cohérents dans l'ensemble et d'augmenter leur efficacité contre l'armure lourde. Comme la plupart des ARC sont lourdement blindés et que nous voulons que les dégâts numériques soient plus cohérents, cela signifie également que son efficacité contre les points faibles est légèrement réduite.

Apport de certains changements aux compétences qui étaient dans la précédente version de l'arbre de compétences pour mieux les adapter à la nouvelle : Endurance gagnée grâce à Combat ou Fuite augmentée d'environ 25 % par niveau. Valeurs de régénération d'endurance de Mure Entêtée augmentées d'environ 33 %. Augmentation du soin de De Nouveau sur Pieds de 30 à 40.

Ajout de plus d'informations contextuelles de signalement pour l'ARC et divers objets.

La réserve peut être améliorée davantage, de deux niveaux. Le nouveau maximum sans les récompenses d'expédition ou l'espace acquis auprès de l'Envoyé Nomade est de 328 emplacements.

Vous pouvez désormais jeter du butin au sol directement depuis les conteneurs.

Vous ne pouvez plus escalader les échelles en courrant lorsque vous êtes épuisé.

Résolution de certains cas où le franchissement sur des pièces d'ARC détruites ou d'autres surfaces mobiles pouvait propulser ou pousser le joueur de manière inattendue.

La réduction de poids des emplacements d'armes s'applique désormais uniquement à l'équipement ; les autres conteneurs et sous-conteneurs ne sont pas affectés.

Vous pouvez désormais ouvrir la carte en état K.O.

Amélioration de la détection des touches lors des tirs depuis le dessus d'un ARC.

Bouclier Lourd : réduction de la perte de durabilité de 0,20 à 0,15 et diminution de la pénalité de déplacement lorsqu'il est équipé de 15 % à 10 %.

Ajout de la grimpette rapide. Courir sur des pentes raides vous permettra de les grimper rapidement pendant un court instant.

Vous entrez désormais automatiquement en état de glissade après avoir dégringolé trop longtemps.

Objets

Augmentation de la portée du Spray Enflammé pour mieux correspondre à son effet visuel et améliorer son utilisation.

Les tyroliennes se cassent désormais lorsqu'elles coupent quelque chose après avoir été placées.

Réduction de la portée du Snap Hook de 20m à 18m, augmentation de la consommation de durabilité de 2 % à 4 % par utilisation, et augmentation du coût en énergie de 50 à 60. À mesure que nous avons ajouté plus d'objets de mobilité personnelle, il est devenu clair que nous devions commencer à les différencier davantage. Alors que le Snap Hook était auparavant un gadget de mobilité à usage général, avec l'introduction du Grappin, nous avons ressenti le besoin de leur donner leur propre identité en dehors d'une voie d'amélioration linéaire. Avec ces changements, nous visons à ce que le Snap Hook corresponde mieux à son rôle de gadget de mobilité ponctuelle ; quelque chose utilisé pour combler rapidement une distance ou traverser un endroit, mais avec plus d'engagement lors de son utilisation. L'augmentation du coût en énergie permettra toujours de multiples utilisations dans un court intervalle à pleine énergie, mais ne permettra plus d'utilisations immédiates consécutives.

Correction d'un problème où des objets apparaissaient en dehors de leurs zones ou conteneurs prévus. Ces objets ne seront désormais disponibles que dans leurs emplacements désignés.

Armes

Mise à jour de la rareté de l'Anvil de Verte à Bleue. L'Anvil a été une arme difficile à évaluer. Elle est dotée d'une polyvalence qui lui permet d'affronter efficacement les Raiders comme l'ARC, et surpasse des armes situées dans et au-dessus de son propre niveau de rareté. Mais c'est aussi une arme favorite des fans et un élément essentiel du jeu à sa manière. Nous avons estimé qu'augmenter son niveau de rareté la placerait dans une meilleure position au sein de l'économie, tout en maintenant le gameplay et la puissance que nous connaissons et aimons. À sa place, le Bantam prendra le rôle du canon de main peu commun, avec un équilibrage plus adapté à ce rôle.

Le Séparateur Anvil n'est plus utilisable comme module, et est désormais devenu une option d'amélioration supérieure pour l'Anvil Amplifié. Nous avons également retiré l'emplacement de module technique de l'Anvil pour refléter cela. L'objet lui-même ne devrait plus tomber, mais restera dans le jeu pendant un certain temps, permettant aux joueurs de le vendre ou de le recycler en fragments amplifiés utilisés pour réparer les armes amplifiées.

Correction d'un comportement involontaire où les dégâts du Jupiter se propageaient deux fois aux pièces d'ARC situées derrière sa cible initiale. En conséquence, le Jupiter est désormais plus fort contre l'armure, mais légèrement plus faible contre les points faibles.

Le Hullcracker n'apparaîtra plus incomplet lors de son inspection dans le menu.

Correction d'un problème où le Dolabra ne détruisait pas les points faibles jaunes à l'intérieur de la Moissonneuse.

Correction d'un problème où les armes ramassées au sol apparaissaient sans leurs pièces attachées.

Cartes

Amélioration de l'alignement des bloqueurs de portes, désormais verticaux, pour les petites portes coulissantes latérales.

Amélioration de la qualité des textures sur plusieurs cartes, résolvant des visuels pixellisés et incohérents.

Correction de zones sur plusieurs cartes où les joueurs pouvaient rester bloqués sur le terrain en état K.O.

Certaines zones sur les bords des cartes sont plus sombres que prévu.

Portail bleu

Ajustement de l'éclairage sur Portail bleu, affinant l'exposition, l'étalonnage des couleurs et l'atmosphère.

Correction de certains endroits sur Portail bleu où les joueurs pouvaient rester bloqués.

Ville enfouie

Correction du toit de l'hôpital qui n'était pas escaladable.

Restauration de l'éclairage par lancer de rayons sur les volets en bois des fenêtres dans Ville enfouie.

Correction d'un problème d'éclairage dans Ville enfouie où la lumière s'infiltrait dans un espace intérieur.

Pendola Pass

Comme nous l'avons mentionné lors de notre dernière session de questions-réponses, nous allons tester un système de zone de butin dynamique, actuellement exclusif au Col de Pendola. L'intention est de faire varier la valeur du butin de certaines zones d'un raid à l'autre, rendant ainsi les itinéraires moins prévisibles et le pillage plus dynamique. Une distinction importante à faire est que les zones ne changeront pas leur type de butin inhérent ; par conséquent, les zones de butin résidentiel restent des zones de butin résidentiel quoi qu'il arrive, mais une telle zone peut offrir plus de valeur lors d'un raid et moins de valeur lors d'un autre raid.

Riven Tides

Augmentation de la valeur globale du butin sur Riven Tides d'environ 15 %.

Correction de certains endroits où des objets environnementaux pouvaient flotter involontairement.

Performances

Mise en œuvre de diverses optimisations liées à l'utilisation de la mémoire, aux performances générales et à la stabilité.

Optimisation de la réplication de la personnalisation des personnages, corrigeant un bug où différents joueurs pouvaient parfois voir des tenues différentes.

Réduction de l'utilisation de la mémoire pour les ennemis afin d'améliorer la stabilité et les performances lors des rencontres chargées.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors du changement des paramètres graphiques.

Mise à niveau vers AMD FSR version 4.1.1.

Marchands

Les offres des marchands ont été mises à jour : Celeste propose désormais de nouveaux matériaux utilisés dans la fabrication de meubles et d'objets de gameplay nouvellement introduits. Tian Wen ne vendra plus d'offres d'Anvil et de Hullcracker. Elles feront désormais partie de la rotation hebdomadaire des Envoyés Nomades. Les munitions de lanceur et les chargeurs d'énergie ont une limite d'achat quotidienne. Les offres de Shani sont désormais basées sur les pièces et incluent des appareils photo, des bâtons lumineux et d'autres objets sociaux. Apollo s'est vu ajouter un ensemble d'améliorations épiques à ses offres.

Faisant honneur à leur réputation, les Envoyés Nomades ont permis à Ermal de reprendre la route et ont fait venir Cassio à la place, qui continuera d'échanger des objets de valeur, mais demandera également de l'aide aux Raiders amicaux pour certaines quêtes.

Quêtes

Terminer des quêtes et des objectifs de quête accorde désormais de l'EXP. Ajout de l'EXP en tant que récompense visible dans les descriptions de quêtes et lors de la finalisation des quêtes ; l'EXP est désormais affichée aux côtés des autres récompenses lors de la récupération d'une quête terminée.

Plusieurs anciennes quêtes ont été mises à jour pour exiger de prendre des photos avec le nouvel appareil photo afin de valider les objectifs qui mentionnaient de prendre en photo quelque chose dans le monde.

Social

Correction de la retransmission pour rejoindre un groupe qui ne fonctionnait parfois pas lors de l'acceptation d'invitations à jouer sur XBOX.

Correction d'un problème lié au chat vocal en jeu qui ne fonctionnait pas dans certains cas, particulièrement pour les joueurs PS5 et XBOX.

Interface utilisateur

Mise à jour du tri de la liste de quêtes, rendant la progression plus facile à suivre.

Correction d'un problème où de longues listes pouvaient disparaître lors du défilement dans le menu des paramètres.

Correction d'un problème où les offres du marchand nomade pouvaient apparaître lors de l'utilisation du menu d'obtention de ressources.

La roue des emotes et les roues rapides répondent plus de manière plus fluide aux actions de la souris.

L'écran de fin de round prévisualise désormais la progression des paliers et les récompenses gagnées durant ce round, et les mises à jour des paliers sont affichées dans le journal en cours de round.

Correction d'un problème où l'apprentissage de certaines recettes affichait un message inconnu non installé incorrect au lieu d'une notification de déblocage appropriée, incluant le Snap Hook, la Grenade Enflammée et le Tapis de Chute.

Correction du formatage et de l'affichage du texte pour les notifications de quêtes quotidiennes en cours de round.

Les panneaux de la boutique défilent désormais lorsque le contenu dépasse de l'écran et correction d'un problème où le dernier commutateur pouvait être bloqué et non sélectionnable.

Correction d'un problème où toutes les données d'un round ne s'affichaient pas toujours de manière fiable sur l'écran de carte de fin de round.

Correction d'un bug où la fermeture de l'inventaire pendant la recherche de partie pouvait désactiver la navigation à la manette jusqu'au changement d'écran.

Effets visuels