ARC Raiders : Comment désactiver le cross-play ?

ARC Raiders : Un nouvel outil gadget crée la polémique avant sa sortie

La prochaine mise à jour d'ARC Raiders promet d'ajouter un mode photo original, une nouveauté qui divise fortement la communauté. Alors que le jeu souffre de problèmes majeurs de triche et de bugs, les joueurs se demandent si les développeurs ont réellement saisi l'urgence de la situation.