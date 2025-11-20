ARC Raiders : Comment désactiver le cross-play ?

Bien que le cross-play soit une fonctionnalité appréciée par certains, d'autres ne l'aiment pas particulièrement. Nous vous expliquons comment désactiver le cross-play dans ARC Raiders.
Comme vous devez le savoir, le cross-play est disponible sur ARC Raiders
. La fonctionnalité a été annoncée bien avant la sortie de l'extraction shooter et a ravi celles et ceux qui comptaient jouer avec des amis n'étant pas sur la même plateforme. Néanmoins, pour la partie qui joue en solo ou dont les coéquipiers sont sur la même plateforme, cette fonctionnalité n'est pas intéressante et pourrait même perturber leur session de jeu.
En sachant que le cross-play est activé par défaut, nous vous expliquons comment le désactiver dans ARC Raiders
.
Désactiver le cross-play dans ARC Raiders
Le principe est plutôt simple. Il vous suffit de lancer le jeu et vous rendre dans le menu principal avant d'avoir lancer le matchmaking. Ici, il faut se rendre dans le premier onglet, « GAMEPLAY », et aller dans la sous-partie « En Ligne ». La partie qui nous intéresse est « Jeu inter-plateforme ». Cliquez sur « Non » pour désactiver le cross-play dans ARC Raiders
.
En faisant cela, vous ne rencontrerez plus que des joueurs sur PC, si vous êtes sur PC, PlayStation ou Xbox si vous êtes sur la console de Sony ou celle de Microsoft. La qualité des serveurs pourrait être très légèrement améliorée en choisissant cette option puisque vous ne serez qu'entre joueurs qui ont désactivé le cross-play
.
Notez d'ailleurs qu'une étude non officielle, réalisée par deux joueurs, indique que sur PC la communauté a davantage tendance à être pacifique
, tandis que sur consoles les affrontements sont plus courant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes un joueur amical sur PC...
Comment savoir si le cross-play est activé ou non ?
Si vous vous posez la question, sachez que l'information est affichée directement sur l'écran principal. Juste en dessous du bouton « Jouer », il est indiqué si le jeu est inter-plateforme ou non. S'il est sur non, pas de cross-play. S'il est sur oui, vous l'aurez compris, le cross-play est activé.
En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme où trouver des champignons
, mais aussi comment changer de pseudo
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