ARC Raiders : Comment changer de pseudo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2025 à 11h47
Si vous souhaitez changer votre pseudo dans ARC Raiders, nous vous expliquons comment faire.
ARC Raiders : Comment changer de pseudo ?
Depuis le lancement d'ARC Raiders, ce sont des centaines de milliers de joueurs, pour ne pas dire plusieurs millions, qui se sont lancés dans l'expérience du jeu de tir. Véritable succès avec environ 4 millions de joueurs lors de ses deux premières semaines, le titre propose une expérience PvPvE dans une ambiance futuriste et postapocalyptique, que la communauté semble apprécier. 

Comme souvent lorsqu'un jeu à une grande composante multijoueur, certains utilisateurs aimeraient changer leur nom en cours de route, d'autant qu'ici il est parfois possible d'avoir un pseudo qui a été attribué aléatoirement par Embark, le studio de développement. C'est pourquoi nous vous expliquons comment changer de pseudo dans ARC Raiders

Changer de pseudo ARC Raiders

Dans certains jeux, le changement de pseudo peut se faire directement en jeu, sans aucune difficulté. Ici, il faudra hélas se rendre sur un site internet pour le modifier, rendant les étapes un peu plus fastidieuses, bien que cela ne soit pas non plus très compliqué.

Quoi qu'il en soit, pour changer de pseudo dans ARC Raiders, vous allez devoir vous rendre sur le site officiel d'Embark Studios, que ce soit sur PC ou consoles, et suivre ces étapes ultras simples :
  • Rendez-vous à cette adresse (accessible via le menu du jeu).
  • Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous jouez à ARC Raiders.
  • Connectez-vous à votre compte (Steam, PlayStation ou Microsoft).
  • Choisissez un nouveau pseudo.
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Les développeurs se montrent plutôt compréhensifs, étant donné qu'il est possible de changer de pseudo autant de fois que souhaité, la seule limite étant celle des 30 jours entre chaque modification. De plus, cela est totalement gratuit, contrairement à d'autres jeux, où il faut payer pour changer de pseudo. Profitez-en, si le succès d'ARC Raiders dure, la gratuité ne sera peut-être pas d'actualité très longtemps.

Est-il possible de changer de nom en jeu ?

Comme nous vous l'avons dit ci-dessus, il n'est pour le moment pas possible de changer son nom directement en jeu. Néanmoins, la manipulation est très simple et très rapide. Embark Studios pourrait toutefois bien implanter la fonctionnalité au fil du temps, puisque cela rendra la tâche bien plus facile.

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En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver des champignons, mais aussi comment réinitialiser vos compétences. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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