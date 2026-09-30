ARC Raiders explique l'abandon de ses Raider Decks

Pour la prochaine mise à jour majeure d'ARC Raiders, Embark Studios revoit totalement sa copie. Fini les Raider Decks, le studio suédois introduit un nouveau système de passes de récompenses pour corriger une économie devenue incontrôlable. Une refonte totale de la progression qui promet de relancer l'intérêt des joueurs.

L'attente autour de la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders est très importante, et devrait relancer l'intérêt du jeu. Prévue pour ce 8 octobre 2026, cette mise à jour ne se contentera pas d'ajouter du contenu inédit, elle va profondément modifier la structure même du titre développé par Embark Studios. Au cœur de cette révolution se trouve notamment l'abandon définitif des Raider Decks, le système de progression du jeu, au profit d'une mécanique inédite baptisée Reward Passes.

Une économie brisée par l'accumulation de crédits

Dans un article sur le site officiel, les développeurs suédois ont tenu à jouer la carte de la transparence concernant ce changement drastique. Si les Raider Decks ont parfaitement rempli leur rôle lors des premiers mois d'exploitation, ils ont fini par montrer leurs limites face aux joueurs les plus assidus. Le problème majeur venait de l'accumulation massive de la monnaie du jeu, le Cred.

Les joueurs accumulaient les crédits à un rythme que nous ne pouvions plus gérer, ce qui permettait de compléter les nouveaux Raider Decks instantanément dès leur sortie.

Cette situation rendait caduque toute notion d'effort et de récompense. Pour corriger le tir, Embark Studios introduit donc les Reward Passes, présentés comme l'évolution naturelle de l'ancien système. Les joueurs devront désormais accomplir des exploits spécifiques en jeu pour débloquer de nouveaux objets cosmétiques, des gadgets, de l'armement ou encore des jetons de raider.











60 niveaux de récompenses pour relancer la machine

La mise à jour Frozen Trail va introduire un passe pour structurer cette nouvelle progression. Directement lié à l'événement, il proposera 60 niveaux répartis entre une voie gratuite et une voie premium. Les joueurs optant pour la version gratuite pourront tout de même mettre la main sur de nouvelles tenues de base, des gadgets inédits et jusqu'à deux cents jetons de raider.

La version premium, quant à elle, débloquera des modifications exclusives, des coloris alternatifs pour les tenues, des coiffures uniques et des pochoirs d'armes légendaires. Le studio se veut rassurant, aucun de ces éléments n'aura d'impact sur l'équilibrage des affrontements. De plus, le passe premium coûtera 1150 jetons et permettra d'en récupérer exactement le même montant une fois complété, assurant ainsi son autofinancement pour les saisons futures.

Les tenues qui seront à récupérer via la voie premium

Que les joueurs de la première heure se rassurent, le contenu des anciens Raider Decks ne disparaîtra pas dans les limbes numériques. Embark Studios a prévu un passe héritage, totalement gratuit, qui regroupera l'intégralité des récompenses cosmétiques et des jetons issus de l'ancien système. Une transition en douceur qui prouve la volonté du studio de ne pas léser sa communauté tout en assainissant l'économie globale de son jeu de tir coopératif.

Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir tout le contenu de la mise à jour Frozen Trail d'ARC Raiders.