ARC Raiders annonce une fonctionnalité très attendue pour redynamiser ses parties

Les joueurs de ARC Raiders vont devoir revoir leurs stratégies. Embark Studios annonce l'intégration de zones de butin dynamiques sur la carte Pendola Pass avec la mise à jour Frozen Trail. Une nouveauté majeure qui promet de renouveler l'expérience de jeu dès le mois d'octobre.

L'usure de la routine est le pire ennemi des jeux de tir multijoueur. Quand les cartes sont connues par cœur et que les meilleurs emplacements de butin deviennent de simples points de passage obligatoires, l'ennui pointe le bout de son nez. Pour éviter cet écueil, Embark Studios prend les devants avec ARC Raiders. Les développeurs ont confirmé une refonte partielle de leur système d'apparition des objets de valeur, une décision qui devrait forcer les joueurs à repenser leurs itinéraires habituels. Cette nouveauté sera introduite spécifiquement sur la carte Pendola Pass, à l'occasion du déploiement de la mise à jour Frozen Trail.

Des zones de butin dynamiques pour briser la monotonie

L'annonce a été faite directement par Virgil Watkins, le directeur de la conception du jeu, lors d'une diffusion sur Twitch. L'objectif est de rendre chaque session unique et imprévisible.

Concrètement, les zones de butin de haute valeur, généralement indiquées par des marqueurs rouges et jaunes sur la carte, ne seront plus fixes. Elles changeront d'emplacement à chaque nouvelle partie. Cette mécanique dynamique vise à empêcher les joueurs de mémoriser les meilleurs parcours et à encourager une exploration plus organique de l'environnement.

Cette fonctionnalité a été demandée à plusieurs reprises au fil du temps. Nous l'essayons dans Frozen Trail, plus précisément sur la carte Pendola Pass. Donc, si vous connaissez ARC Raiders, vous savez que la carte comporte des zones jaunes et rouges pour indiquer la valeur globale du butin de cette zone. Nous testons un système où, d'une session à l'autre, ces zones sont mélangées. Ainsi, si un point d'intérêt était de haute valeur lors de la dernière session, il se peut qu'à la session suivante, il passe à une valeur moyenne, et qu'un autre devienne de haute valeur. »

Cette expérimentation témoigne de la flexibilité d'Embark Studios, qui n'hésite pas à modifier certaines de ses mécaniques. Le studio suédois prouve une fois de plus sa capacité à écouter les retours de sa communauté tout en conservant sa propre vision créative.

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Ce n'est d'ailleurs pas le seul chantier en cours pour bousculer les habitudes des joueurs.











Le mode coopératif en ligne de mire

En parallèle de cette refonte du butin, les développeurs préparent également un mode exclusivement tourné vers le PvE. Cette initiative permettra aux escouades de coopérer sans craindre de se faire abattre dans le dos par des rivaux humains.

Si certains estiment que l'absence de tension liée au PvP va à l'encontre de l'essence même du titre, cette option offre un compromis intéressant pour attirer un public moins friand d'affrontements compétitifs. Cet ajout arrivera une semaine après la sortie de Frozen Trail, pour profiter de l'intérêt de cette mise à jour, qui devrait faire revenir de nombreux joueurs.

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