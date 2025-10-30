ARC Raiders est-il cross-play et cross-progression ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 10h46
Si vous vous demandez si ARC Raiders propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.
ARC Raiders est-il cross-play et cross-progression ?
Après une très longue attente et plusieurs tests qui ont tous attiré les joueurs, ARC Raiders est enfin là, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre, un shooter d'extraction qui possède une ambiance immersive et un univers très poussé, regroupe les joueurs en équipe de trois maximum, pour partir faire des sorties risquées sur Terre. En sachant que la dimension multijoueur est importante, les joueurs se posent la question du cross-play, à laquelle nous répondons. ARC Raiders est-il cross-play, mais aussi cross-progression ? 

ARC Raiders est-il cross-play ?

Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.

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Dans le cas du jeu d'Embark Studios, sachez que ARC Raiders possède bien la fonctionnalité cross-play. Ainsi, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur PS5 ou Xbox Series, et inversement. Une excellente chose pour pouvoir jouer à trois plus facilement. Il a toutefois été précisé par les développeurs qu'il n'existait aucun cross-play réservé aux consoles, comme certains jeux peuvent le proposer. 

ARC Raiders est-il cross-progression ?

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur, Celle-ci sera aussi disponible, étant donné que la progression n'est pas liée à la plateforme, mais à votre Embark ID. Chaque fois que vous jouerez à ARC Raiders sur une nouvelle plateforme, vous allez devoir vous connecter à votre compte Embark. Vous retrouverez donc votre progression et pourrez reprendre là où vous en étiez.

Néanmoins, ARC Raiders n'étant pas un free-to-play, il conviendra d'acheter le jeu sur les différentes plateformes pour y jouer. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que ARC Raiders est disponible depuis ce 30 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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