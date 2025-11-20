Qui des joueurs PC ou consoles sont les plus toxiques sur ARC Raiders ? Une étude surprenante répond

Une expérience sociale menée par des joueurs sur ARC Raiders révèle une différence flagrante de comportement entre les utilisateurs PC et PS5. Alors que le jeu encourage la tension, une plateforme semble abriter une communauté bien plus bienveillante que l'autre, remettant en cause certains clichés tenaces.
C'est une guerre aussi vieille que le jeu vidéo en ligne lui-même, qui, des joueurs PC ou des joueurs consoles, possède la communauté la plus toxique ?
Si les stéréotypes ont la vie dure, une récente étude menée par des fans du jeu ARC Raiders
vient apporter de l'eau au moulin de ce débat éternel. Un utilisateur de Reddit
, connu sous le pseudonyme de Monstras-Patrick, a décidé de mener une expérience sociale pour le moins révélatrice au sein des lobbies cross-play
du titre. L'objectif était simple : déterminer quelle plateforme abrite les joueurs les plus amicaux
. Et contre toute attente, ce ne sont pas ceux que l'on croit.
Une méthodologie pacifiste face à la violence des serveurs
Pour mener à bien cette enquête, Monstras-Patrick et son frère ont adopté une approche radicalement différente du gameplay habituel des extraction shooters. Au lieu de traquer et d'éliminer tout ce qui bouge, ils ont passé une semaine entière à jouer les voyageurs innocents
. Leur stratégie consistait à baisser leurs armes face aux inconnus et à signaler clairement leurs intentions pacifiques, cherchant simplement à « se détendre, voire à faire équipe
». Une main tendue qui a reçu un accueil glacial, voire brutal, selon la plateforme concernée.
Les chiffres rapportés par le duo sont assez éloquents, bien que l'échantillon reste modeste. Sur un total de 84 parties jouées dans des lobbies PS5, ils n'ont croisé que sept joueurs qualifiés de « sympas ». À l'inverse, sur seulement 51 parties lancées sur PC, ils ont rencontré 17 âmes charitables. Le ratio est sans appel et dessine une tendance lourde sur la mentalité régnant sur les serveurs de Sony
.
La gâchette facile des joueurs console
Le constat dressé par les deux frères est particulièrement sévère pour la communauté console. Selon leurs observations, les joueurs PS5 semblent privilégier l'action immédiate à la diplomatie
. L'absence de communication verbale est pointée du doigt comme un facteur aggravant, transformant les rencontres en fusillades systématiques.
Les joueurs PS5 parlent beaucoup moins et tirent beaucoup plus à vue. Les joueurs PC semblent être bien plus détendus, serviables et amicaux que ceux sur PS5.
Cette agressivité ambiante a conduit l'auteur de l'expérience à prendre une décision radicale pour son avenir sur le jeu : désactiver définitivement le cross-play pour rester entre utilisateurs d'ordinateurs
. Il déclare sans ambages « Je ne jouerai plus jamais au jeu en cross-play contre des joueurs console
».
Bien sûr, cette expérience n'a pas valeur scientifique. Elle exclut notamment les joueurs Xbox et se base sur un ressenti personnel sur une courte période. Toutefois, elle soulève une question intéressante sur la culture du chat vocal, souvent plus ancrée et accessible sur PC, ce qui humanise les interactions et désamorce les conflits, là où le silence des consoles invite à la méfiance et au tir préventif.
En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme où trouver des champignons
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