Apex Legends : Un système de compensation pour les victimes de cheaters pourrait arriver

À l'image d'une grande partie des jeux de tir compétitifs, que ce soit CSGO Overwatch ou la licence Call of Duty, les utilisateurs de logiciels de triche sont trop nombreux et viennent gâcher l'expérience de la communauté dans Apex Legends, qui n'échappe pas à cela et Respawn en est bien conscient. Le studio de développement s'est récemment exprimé sur ce point, mais n'a pas souhaité trop s'étaler sur la façon dont il compte combattre ces utilisateurs malveillants, pour ne pas leur donner de piste.Néanmoins, Jason McCord, directeur de la conception,, de manière rétroactive. Par exemple, si vous vous faites tuer par un tricheur en partie compétitive, vous pourriez récupérer vos points perdus, et éviter ainsi une certaine injustice. « Nous étudions actuellement ce que nous pouvons faire pour les joueurs dont la partie a été affectée par un tricheur. Cela pourrait ressembler à quelque chose comme le pardon rétroactif des pertes, où vous récupérerez vos points si nous découvrons que vous aviez un tricheur dans votre partie classée. »De plus, Jason McCord annonce que, comme le fait par exemple PUBG . D'une part pour faire savoir aux joueurs que les reports de tricheurs sont bien étudiés, et d'autre part pour encourager à le faire aussi souvent que nécessaire.Pour rappel, nous avons également appris que les joueurs d' Apex Legends devraient voir arriver un nouveau mode de jeu, qui n'est pas un battle royale, en 2021