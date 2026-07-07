Apex Legends et Cyberpunk 2077 dévoilent l'événement le plus spectaculaire de la saison

Electronic Arts et CD Projekt Red frappent fort avec une collaboration inédite entre Apex Legends et Cyberpunk 2077. Dès le 14 juillet, les joueurs pourront explorer une version remaniée de l'E-District, abuser d'implants cybernétiques risqués et retrouver des armes cultes dans un événement temporaire qui redéfinit le battle royale.

L'univers impitoyable du battle royale d'Electronic Arts s'apprête à subir une transformation radicale. Dès le 14 juillet prochain, Apex Legends accueillera un événement temporaire d'une ampleur inédite en collaboration avec Cyberpunk 2077. Au carrefour entre le jeu vidéo à succès, qui vient de dépasser les 40 millions de copies vendues, et la série animée Edgerunners qui va accueillir sa saison 2, ce crossover promet de bouleverser les habitudes des joueurs grâce à des mécaniques de jeu inédites et une refonte visuelle majeure.

L'E-District se métamorphose en Night City

La carte E-District offrait déjà un dédale urbain propice aux affrontements vertigineux. Pour cet événement, le terrain de jeu adopte une ambiance nocturne saturée de néons, de carpes koï holographiques et de panneaux publicitaires piratés. Les joueurs pourront notamment y découvrir une imposante Citadelle Arasaka en lieu et place de l'Energy Bank.

Eduardo Agostini, directeur du monde chez Respawn Entertainment, souligne la pertinence de cette fusion artistique.

E-District était déjà partiellement inspirée par Night City de bien des manières. Ainsi, sortir une version nocturne qui combine des éléments de Night City avec l'univers Apex est très excitant. J'ai hâte que les joueurs débarquent sur la carte pour voir tout l'amour que nous avons mis dans cette collaboration.

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Le gameplay bouleversé par la technologie

Au-delà de l'aspect visuel, c'est toute la dynamique des combats qui se voit modifiée par l'introduction de deux modules cybernétiques inspirés des héros de la série Edgerunners. Les joueurs pourront s'équiper du célèbre Sandevistan, l'implant de David Martinez, pour effectuer des ruées fulgurantes dans les airs et surprendre leurs adversaires. De son côté, la Fissure du Mur noir permet de traverser la réalité pour se repositionner, avant de réapparaître en déclenchant une impulsion électromagnétique dévastatrice.

Toutefois, abuser de ces nouvelles capacités n'est pas sans conséquence. Chaque utilisation remplit une jauge spécifique qui, une fois pleine, plonge la Légende dans un état de cyberpsychose. Si ce mode octroie une vitesse de déplacement hallucinante et des dégâts de mêlée colossaux, il prive totalement le joueur de ses armes à feu, de ses compétences et de ses boucliers. Pour inverser ce processus mortel, il faudra impérativement dénicher des seringues d'immunosuppresseurs dissimulées aux quatre coins de la carte.

Le retour très attendu du pistolet Skippy

Les amateurs du jeu de rôle polonais seront ravis de retrouver Skippy, l'arme intelligente dotée d'une conscience. Intégré sous la forme d'un fusil Alternator mythique, il commentera vos actions en direct. Les joueurs pourront basculer entre le mode « Pacifiste ami des chiots » et le mode « Tueur impitoyable », tout en améliorant l'arme avec des fragments exotiques pour débloquer des animations inédites.

Enfin, l'économie de l'événement s'articulera autour des fameux eddies, la monnaie locale de Night City. Cette devise permettra d'acquérir des tenues exclusives, dont des armures Arasaka pour Valkyrie ou Kang Tao pour Mirage. Huit autres Légendes, dont Lifeline, Loba ou encore Gibraltar, recevront des apparences thématiques, accompagnées de huit revêtements d'armes.

Tout cela sera disponible dès le 14 juillet sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site officiel.