Apex Legends : MàJ de mi-saison du 23 juin, les détails

La saison actuelle d'Apex Legends, nommée Accélération, a fait revenir de nombreux joueurs sur le battle royale, et les développeurs souhaitent continuer dans ce sens. C'est pourquoi une mise à jour importante est publiée ce 23 juin, à l'occasion de la mi-saison, laquelle améliore la méta et ajoute de nouvelles choses. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de mi-saison d'Apex Legends ci-dessous, disponible ce 23 juin en fin de journée.

Patch notes 23 juin Apex Legends

LÉGENDES

BALLISTIC

Note de l'équipe de développement : Ballistic a été très fort par le passé, mais après de nombreux réajustements, il est tombé presque au plus bas en termes de taux de sélection. Nous voulions lui rendre une partie de sa puissance, mais nous comprenons qu'il était assez frustrant à affronter lors de son apogée. L'objectif de cette amélioration de sa capacité tactique est de rétablir sa popularité d'antan, mais en ajoutant plus d'options de riposte pour les victimes. Le boost de vitesse sur la capacité ultime était également très puissant, mais il pouvait rendre l'équipe de Ballistic très difficile à combattre. À la place, nous ne donnons qu'un boost de vitesse qui devrait toujours permettre des poussées rapides en équipe, mais pas un avantage de vitesse pendant le combat.

Passive

Ballistic réapparaît désormais avec son arme en bandoulière dans tous les modes de jeu.

Tactique

La surchauffe ne s'applique désormais qu'à une seule arme. Si une personne touchée par le Sifflement a une arme en main, le malus de surchauffe s'applique uniquement à cette arme. Si une personne est désarmée lorsqu'elle est touchée par le Sifflement, l'effet s'applique à l'arme du premier emplacement d'arme. La surchauffe ne se dégrade plus lorsqu'on ne tire pas ou qu'on ne change pas d'arme. La surchauffe n'augmente pas lorsqu'on change d'arme et qu'on tire.

Dégâts de surchauffe accrus de 15 à 50.

Durée du malus de surchauffe accrue de 12 à 15.

Les charges tactiques passent de 1 à 2.

Diminution du temps entre le tir et l'activation de la tête chercheuse.

Le malus de surchauffe ne se réapplique plus si vous touchez quelqu'un qui est déjà en surchauffe et vous ne pouvez pas l'appliquer à plusieurs armes sur la même personne.

Ultime

Ballistic et ses équipiers à portée obtiennent un boost de vitesse lorsque sa capacité ultime est activée. (Auparavant, seul Ballistic obtenait un boost de vitesse) Le boost de vitesse n'appliquera un boost de vitesse que pendant le sprint et n'accélérera pas les autres types de déplacements.



Améliorations

Niveau 2 Balle supplémentaire : Gagnez une charge tactique supplémentaire. Mode piège : Une fois placée, la tactique de Ballistic dure 15 secondes et inflige 35 points de dégâts si un ennemi y entre.

Niveau 3 Temps calme : La tactique de Ballistic n'applique plus la surchauffe. Au lieu de cela, elle ajoute silence et ralentissement à l'impact. Elle a également un temps de rechargement plus long. Temps à tuer : Désormais déplacé au niveau 3, il offre toujours une extension de 15 secondes à la capacité ultime de Ballistic.



PATHFINDER

Note de l'équipe de développement : Votre gentil robot préféré a été un peu dépassé par les autres escarmouches. Nous voulions ajuster la disponibilité de ses capacités pour l'aider à suivre le rythme et améliorer ses optimisations pour qu'elles soient plus en phase avec les autres Légendes qui obtiennent des avantages d'autres classes.

Passive

Pathfinder rentre désormais ses jambes en utilisant les tyroliennes horizontales. Cela devrait le rendre un peu plus difficile à toucher lorsqu'il utilise sa capacité ultime et les autres tyroliennes du monde.



Tactique

Les charges tactiques passent de 1 à 2.

Suppression du temps de rechargement progressif, qui est désormais de 20 secondes.

Ultime

Vitesse de lancement du projectile de tyrolienne accrue.

Réduction du temps de rechargement, passant de 3 minutes à 2 minutes.

Améliorations

Niveau 2 Recherches de terrain : Confère désormais tous les avantages de reconnaissance au lieu du simple scan de balise d'observation. Maîtrise de l'anneau : Confère désormais tous les avantages de contrôle au lieu du simple accès à la console d'anneau.

Niveau 3 Train d'atterrissage : Accorde plus de contrôle aérien et une récupération plus rapide après des atterrissages difficiles. Cela remplace l'optimisation de 2 charges tactiques.



SEER

Note de l'équipe de développement : Seer a connu une légère hausse après sa dernière série d'améliorations, mais il est redescendu vers le bas du classement. Il est cependant joué dans les parties classées de haut niveau : il a donc du potentiel. Cette mise à jour apporte surtout des améliorations qui facilitent l'expérience de jeu. Nous avons fait en sorte de rendre ses capacités passive et tactique plus réactives.

Passive

Augmentation de la vitesse d'activation du capteur de pouls.

Réduction du délai entre les battements du cœur.

Réduction du temps d'activation de la visée sans arme.

Harmonisation du délai de visée entre les tirs avec arme et sans arme. Cela signifie que le capteur de pouls apparaîtra en même temps, quelle que soit l'arme utilisée.



Tactique

Réduction du délai entre le lancement et l'impact.

Amélioration de l'effet de ralentissement à l'impact, qui devrait désormais arrêter plus efficacement les Légendes qui se déplacent plus vite.

Ultime

Après le déploiement, un scan rapide de 2 secondes de la zone est effectué et mettra en évidence tout ennemi s'y trouvant. Les ennemis qui pénètrent dans la zone après son déploiement seront également scannés pendant 2 secondes.

Les ennemis camouflés laisseront désormais des traces de pas s'ils se trouvent dans la zone de la capacité ultime.

AXLE

Note de l'équipe de développement : Axle a indéniablement accéléré le rythme du jeu. Avec ces réajustements, nous cherchons à réduire les sources de frustration les plus importantes pour les joueurs et les joueuses, tout en préservant son identité de sprinteuse agressive très utile pour son équipe. Compte tenu de la popularité de son amélioration « Super glissade », sa tactique a tout simplement été utilisée beaucoup trop souvent, annulant par là même une grande partie du risque associé aux affrontements. Nous avons également cherché à mieux outiller les victimes d'Impulsion lorsque fuir ou détruire le drone n'est pas une option.

Depuis le correctif du 29/05 :

Tactique

Réduction du nombre max en jeu de 3 à 2.

Réduction des PV de 150 à 100.

Passive / Tactique

Les joueurs et joueuses K.O. ne peuvent plus glisser sur de longues distances avec Axle ou sous l'effet d'un nitroportail. Ils peuvent toujours foncer à travers un nitroportail, mais une fois l'effet terminé, ils ralentiront en conséquence.

Améliorations

L'amélioration « Super glissade » ne confère plus une deuxième charge tactique. À la place, elle confère désormais au nitroportail une réduction du délai de récupération de 5 secondes et +1 au nombre max en jeu.

Ultime

L'Impulsion propulse désormais les victimes selon un arc de cercle influencé par leur vitesse au moment de l'impact, au lieu de les projeter directement en l'air.

Légère réduction de la durée de mise en évidence des ennemis pour mieux correspondre à la durée d'étourdissement.

MAD MAGGIE

Note de l'équipe de développement : Maggie est très performante depuis un certain temps et, avec l'essor de Gibby, elle est encore plus jouée. Elle est très efficace et sa tactique contrôle entièrement le champ de bataille. Sa capacité ultime pose un problème similaire à celui de Ballistic pré-réajustement : son bonus de vitesse supplémentaire rend les joueurs et joueuses très difficiles à immobiliser. Par conséquent, nous introduisons une série de réajustements pour ramener son taux de sélection à un niveau plus équilibré.

Tactique

Augmentation du délai de récupération de 22 à 28 secondes.

Ultime

Le bonus de vitesse octroyé en marchant sur les disques largués par la boule de démolition a été remplacé par un bonus de sprint. N'accélérera plus tous les mouvements, seulement le sprint.



VALKYRIE

Note de l'équipe de développement : Valkyrie est en train de devenir l'une des Légendes les plus sélectionnées et a été très performante au cours des dernières saisons. Nous procédons à un ajustement mineur pour apaiser les frustrations d'une partie de la communauté et gérer son taux de sélection croissant. Nous comprenons que cela ne résout pas d'autres aspects puissants de son kit, mais nous continuons de surveiller ses données de match et apporterons des changements supplémentaires si nécessaire.

Passive

Suppression de l'amélioration récente qui lui permettait d'atterrir plus vite après une chute libre.

CONDUIT

Note de l'équipe de développement : Depuis ses modifications au début de la saison 29, Conduit s'est hissée au sommet des taux de sélection et y est restée pendant plusieurs semaines. Nous sommes très enthousiastes de voir que les fans ont réellement ressenti les améliorations apportées à la capacité de soutien et au potentiel de jeu de Conduit. Cependant, nous reconnaissons qu'elle a été un catalyseur essentiel pour les Légendes qui poussent la méta de manière extrêmement agressive. De plus, sa domination éclipse toutes les autres Légendes de soutien, ce qui en fait un choix évident. Enfin, elle était présente dans 8 des 10 compositions d'équipe les plus populaires. Tous ces indicateurs montrent que l'équilibre actuel n'est pas optimal. Par conséquent, nous voulons prendre des mesures pour ralentir un peu les choses.

Depuis le correctif du 29/05 :

Tactique

Réduction du taux de régénération de 15 s à 10 s.

Augmentation de la durée de régénération de 6 s à 8 s.

Réduction de la régénération totale des alliés de 90 à 80.

Réduction de la régénération totale de Conduit de 60 à 56.

Améliorations

Niveau 3 Barricade instantanée : Augmentation de la durée de régénération de 4 s à 6 s.



Tactique

Augmentation du délai de récupération de 27 secondes à 30 secondes.

Améliorations

Niveau 3 Barricade renforcée : Ne confère plus de régénération à travers les dégâts de l'anneau.



BUTIN ET ACCESSOIRES

ARMES

Note de l'équipe de développement : L'Hemlok démolition est resté plutôt dominant dans la méta depuis sa sortie, même après plusieurs séries d'ajustements. Ses dégâts par chargeur ont toujours été assez importants, donc la modification suivante vise à atténuer sa puissance aux niveaux supérieurs.

Hemlok démolition

Chargeur blanc réduit de 21 à 20.

Chargeur bleu réduit de 24 à 22.

Chargeurs violets et or réduits de 27 à 25.

EVA-8

Légère augmentation de la maniabilité.

Mozambique

Légère augmentation de la maniabilité.

VERROUILLAGE DES ACCESSOIRES HOP-UP

Note de l'équipe de développement : Nous introduisons un nouveau hop-up et en réorganisons un autre. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez notre dernière édition des Notes de l'équipe de conception.

Exécuteur [NOUVEAU]

Disponible sur : Peacekeeper et Mastiff

Neutraliser un ennemi avec l'arme confère une régénération de 50 points de bouclier pendant 10 secondes.

375 points pour le débloquer

Munition double

Retirée de : Mastiff

Munitions désintégratrices

Retirées de : Peacekeeper

Graffiti

Retiré de : Longbow-DMR, Wingman et Mozambique

Ajouté à : Flatline et Volt

Note de l'équipe de développement : Ça fait un moment que nous n'avons pas apporté de mises à jour au Némésis, il était donc temps que le Turbo Némésis arrive ! L'arme atteindra sa pleine chauffe après deux rafales, lui permettant ainsi de tirer à sa cadence maximale bien plus vite.

Turbochargeur

Ajouté à : Némésis [600 points pour le débloquer]

CARTES

Les rotations de carte de cette division sont les suivantes :

Parties publiques

Zone d'orage

Bord du Monde

Canyon des Rois

Jeu classé

Zone d'orage

Bord du Monde

E-District

Mixtape

Du 23/06/26 au 04/08/26 Match à mort en équipe : Ville cimetière, Dôme du tonnerre, Fragment, Station ZEUS Contrôle : Caustic, Site de production, Dôme du tonnerre, Baromètre Course armée : Monument, Pylône de Wattson, Ville cimetière, Dôme du tonnerre



MODE JOKER

Note de l'équipe de développement : Suite à l'accueil positif des rotations de carte de l'événement Quête de puissance, nous avons décidé d'ajouter des rotations de carte hebdomadaires au mode Joker !

Mode Joker

Joker Lune brisée (du 23/06/26 au 30/06/26)

Joker Olympus (du 30/06/26 au 07/07/26)

Joker Canyon des Rois (du 07/07/26 au 14/07/26)

PARTIES CLASSÉES

Classements (à venir plus tard dans cette division)

Classement Date de début Date de fin Classement 7 02/‌07/‌2026 05/‌07/‌2026 Classement 8 09/‌07/‌2026 12/‌07/‌2026 Classement 9 16/‌07/‌2026 19/‌07/‌2026 Classement 10 23/‌07/‌2026 26/‌07/‌2026 Classement 11 30/‌07/‌2026 02/‌08/‌2026

Retrait de l'écran « Escouade Champion »

Nous avons retiré l'écran « Escouade Champion » du flux de démarrage des parties classés.

Vous verrez toujours votre équipe sur l'écran Votre escouade, puis vous chargerez immédiatement dans le vaisseau de transport.

Note de l'équipe de développement : Parce que les informations affichées sur l'écran « Escouade Champion » sont définies par d'autres joueurs et joueuses, elles sont susceptibles d'induire en erreur et entraînent souvent une frustration accrue de la communauté lors du chargement d'une partie. Ainsi, nous supprimons cette étape du flux de parties et travaillons activement à une meilleure représentation des compétences saisonnières des joueurs et joueuses afin de mieux évaluer les adversaires que vous êtes sur le point d'affronter, surtout s'ils se trouvent en tête ou près du sommet du salon. Comme toujours, nous souhaitons connaître votre avis sur la façon dont cela aide ou entrave votre évaluation de vos adversaires en mode classé.

CORRECTIONS DE BUGS

Correction d'un problème où les bots ne ramassaient jamais d'armes. Les bots ramasseront désormais des armes quelques secondes après l'atterrissage.

Correction de la visibilité partielle du Sabre à faisceau lorsqu'il est dissimulé suite à une réanimation par Mirage.

Corrections de bugs liés à la réapparition de caisses de frag : Les joueurs et joueuses ne resteront plus bloqués s'ils réapparaissent dans un espace trop exigu. Correction d'une faille d'exploitation liée aux caisses de frag. Les armes hop-up sont correctement restaurées lorsqu'un joueur ou une joueuse est réanimé(e) depuis une caisse de frag.

Corrections de bugs de réapparition par balise : Les armes Akimbo sont correctement restaurées.



CORRECTIONS DE BUGS D'ARMES

Correction d'un problème où le Bocek, la Rampage et le Sentinel ne pouvaient parfois pas être dynamisées lorsque les munitions infinies étaient actives.

Correction d'un problème où les culasses pour fusil à pompe dorées n'appliquaient pas correctement l'augmentation de cadence de tir lorsque la détente à double action était activée.

Mitraillette C.A.R. Le chargeur d'or se recharge désormais lorsqu'il est rengainé, comme prévu.

CORRECTIONS DE BUGS DES LÉGENDES

L'amélioration « Brèche de saut » d'Axle respecte désormais le raccourci clavier de la capacité de mouvement.

Ajout de répliques appropriées pour le signalement des compétences d'Axle en jeu.

La plupart des objets ne peuvent plus être attachés au drone Impulsion d'Axle.

Correction d'un problème où la tactique de Ballistic n'affectait pas un ennemi s'il était touché pendant qu'il se soignait.

Correction d'un problème où la boule de démolition de Mad Maggie rebondissait sur les ennemis camouflés sans les repousser ni leur infliger de dégâts.

Correction d'un bug provoquant un crash au démarrage pour certains joueurs PlayStation et Nintendo lors du chargement des données de sauvegarde locales.

QUALITÉ DE VIE

Mise à jour des effets de flèche du Bocek en vue subjective.

Cartes

Zone d'orage Le compte à rebours hors limites s'active désormais correctement sur plus de 10 emplacements différents de la carte. Correction de plusieurs zones de collision afin d'améliorer les déplacements et la fluidité du gameplay. Ajustement de l'éclairage dans plusieurs zones afin d'améliorer la lisibilité.

Bord du Monde Correction des exploits qui permettaient à Alter d'accéder à des zones non prévues en utilisant ses compétences.

Canyon des Rois Le compte à rebours hors limites s'active désormais correctement dans plusieurs zones situées à l'intérieur et aux abords des points d'intérêt les plus populaires.

E-District Le compte à rebours hors limites s'active désormais correctement à plusieurs endroits des points d'intérêt populaires. Correction des cas où Alter pouvait utiliser ses compétences pour atteindre des emplacements non prévus. Amélioration de l'éclairage dans les zones clés afin d'améliorer la lisibilité du gameplay.



AUDIO

Les ennemis peuvent désormais entendre plus facilement la réapparition des caisses de frag grâce à une augmentation du volume et de la portée du signal sonore.

Ajustement du volume de la fumée de saut mythique de Fuse suite aux retours de la communauté.

MOTEUR

Les joueurs et joueuses ne peuvent plus se cacher dans les bosquets d'arbres, ce qui était relativement facile à faire grâce à la compétence d'escalade de Revenant.

Amélioration de la prédiction des interactions avec certains déclencheurs, tels que les tremplins d'Octane et les ascenseurs gravitationnels d'Horizon, afin de réduire les erreurs de prédiction lors des interactions.

Graphismes