Apex Legends : Saison Emergence, Seer, date de sortie, tous les détails

Quand sort la saison 10 d'Apex Legends ?

Seer, la nouvelle Légende

Nouvelle version pour Bord du Monde

Rampage, nouvelle arme

Mode classé en Arènes

Depuis peu, Respawn et Electronic Arts nous parlent de la nouvelle saison de leur battle royale, qui doit arriver au début du mois doute avec, comme toujours, plusieurs nouvelles choses dans ses bagages. Contrairement à la saison 9, elles seront moins nombreuses, mais rassurez-vous, il y aura de quoi faire pour vous défouler et vous amuser.Afin que vous ne soyez pas perdu, ou que vous sachiez tout ce qui arrive, nous vous proposons un petit récapitulatif de, la dixième du battle royale.Toutes les nouveautés indiquées ci-dessous arriveront, dans la soirée pour les joueurs européens. Le patch notes sera publié à ce moment-là.Si nous ne savons pas encore tous les détails à son sujet,. Nous en saurons un peu plus à son sujet très vite.. Respawn et Electronic ont promis plusieurs changements, qui seront montrés en amont de la sortie de la saison 10. Actuellement, nous ne savons pas encore quelles zones ont été modifiées, mais ce paragraphe sera mis à jour dès lors que nous en saurons plus.Une nouvelle arme va être introduite, quelques mois seulement après l'arc Bocek,avec une « puissance de feu extraordinaire », qui est visible dans l' une des bandes-annonces de cette saison , même si nous n'en apprenons pas beaucoup à son sujet.Il s'agit de l'une des bonnes nouvelles,. Tous les rangs que nous connaissons seront transposés dans ce mode acharné en trois contre trois. En plus d'apporter encore plus de compétitivité, cela permettra d'équilibrer le matchmaking, en étant opposé à des joueurs de son niveau.De nouvelles informations seront partagées dans les jours à venir, et cet article sera mis à jour.