Apex Legends partage un trailer pour la saison 10, Émergence

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

D'ici quelques jours. Après avoir levé le voile sur l'identité de la nouvelle Légende, Seer, Respawn et Electronic Arts ont profité de l'EA Play Live 2021 pour nous en dire un peu plus sur cette saison et présenter en images les nouveautés.Sans grande surprise, Seer est l'un des acteurs majeurs de cette vidéo, avec un aperçu de ses capacités, tout comme la nouvelle arme, une mitrailleuse portant le doux nom de Rampage, dotée d'une puissance de feu assez importante.Chad Grenier, le directeur du jeu, a également profité de l'occasion pour rappeler que. De ce fait, le matchmaking sera plus juste et permettra, normalement, des combats plus équilibrés sur ces petites cartes. En outre, nous avons appris que la carte Bord du Monde serait modifiée, même si nous n'avons malheureusement vu aucune image. Sachant que le trailer de gameplay de la saison Émergence va être diffusé ce lundi 26 juillet, nous devrions avoir plus de détails à ce moment-là.Pour ce qui est de la saison 10 d' Apex Legends , elle arrivera sur toutes les plateformes le mardi 3 août.