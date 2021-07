Apex Legends partage le trailer de gameplay de la saison Emergence

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

D'ici quelques jours, le 3 août pour être plus précis,. Si nous savons déjà quel sera le contenu, avec Seer en tant que nouvelle Légende, la nouvelle arme Rampage, le retour de Bord du Monde avec quelques modifications et le mode classement en Arènes, Respawn a dévoilé en images tout cela.Comme promis, le trailer de gameplay a été partagé ce 26 juillet et devrait mettre l'eau à la bouche aux joueurs du battle royale. Nous voyons en effet Seer en action et certaines de ses capacités, permettant notamment de localiser ses ennemis, mais aussi Rampage, la nouvelle mitrailleuse qui pourrait faire de lourds dommages, dotée de munitions légères. Cela pourrait en faire une arme très plébiscitée.Cependant, ce qui attirera peut-être le plus l'attention de la communauté, la deuxième carte à avoir intégré, qui est modifiée pour l'occasion. Certaines zones, comme le Climatiseur, ont été totalement revues. La neige sera également largement plus importante qu'auparavant.Enfin, pour le reste, quelques skins du Passe de combat ont été montrés, alors que trois nouveaux points d’intérêt arriveront en rotation pour le mode Arènes (Hillside, Dôme et Oasis) qui accueillera des parties classées.