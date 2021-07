Apex Legends dévoile Seer, la nouvelle Légende

Seer, nouvelle Légende d'Apex Legends

Au début du mois d'août, nous accueillerons une nouvelle saison d', la dixième, et avec elle une nouvelle Légende, parmi les nouveautés. Cette dernière a été teasée ce 19 juillet, par le biais d'une nouvelle vidéo « Histoires des Terres Sauvages », réalisée par Robert Valley, qui est une nouvelle fois une franche réussite.Nommée Métamorphose, cette vidéo permet donc de faire connaissance avec, un enfant maudit, capable de « changer la montagne en poussière, le roi en mendiant et l'océan en désert. » Tout ce qu'il touche se transforme et ses yeux, d'un bleu brillant, « nous entraîne dans les flammes » et il conseiller de ne pas affronter son regard.Pour en savoir plus à son sujet, il faudra patienter jusqu'au 22 juillet et l'EA Play Live., et nous devrions avoir également une date de sortie pour la dixième saison, qui pourrait ajouter une nouvelle carte, comme nous vous le révélions il y a peu