Apex Legends : Respawn rêve d'une série Netflix

J'adorerais faire ça ! Ça pourrait être génial ! Une série animée Netflix sur Apex Legends ? Je signe où ? Je pense qu'en ce moment nous sommes concentrés sur la réalisation du jeu, mais bon sang, si quelqu'un veut me proposer quelque chose, je l'écouterai.

À l'heure où de nombreuses franchises vidéoludiques sont adaptées en film ou série, notamment sur Netflix, avec entre autres une série The Witcher, Cyberpunk 2077 Splinter Cell et le film Beyond Good and Evil En effet, suite au lancement de la saison 6, qui a vu Rampart arriver sur le champ de bataille et quelques modifications apportées à la carte Bord du Monde , Chad Grenier, directeur du jeu, s'est entretenu avec nos confrères de GamesRadar . Lors de cet entretien, qui a notamment évoqué le futur d' Apex Legends , nous apprenons que ce dernier aimerait, par exemple,Lorsque nous voyons déjà ce que Respawn a produit pour le lore d'Apex Legends, notamment avec les courts-métrages d'avant-saison et celui en amont de la saison 4, avec Loba et Revenant,Reste à savoir toutefois si Netflix, ou d'autres plateformes ont envie de collaborer pour étendre l'univers d'Apex Legends. En attendant, une chose semble en tout cas sûre : les amateurs de l'univers seront ravis si cela se fait un jour tant le battle royale et son univers sont populaires.