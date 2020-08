Apex Legends : La carte Bord du Monde évolue avec la saison 6

Les changements de la carte Bord du Monde saison 6

Prévue pour le 18 août prochain, la saison 6 d' Apex Legends ajoutera, notamment, une nouvelle Légende, Rampart et une nouvelle arme. Toutefois,. Ces derniers ont récemment été abordés par les joueurs, et nous vous proposons de revenir dessus.Respawn et Electronic Arts continue d'approfondir le lore d', c'est pourquoi certains ajouts impacteront davantage la carte. Par exemple,contrôlé par Hammond Industries. En plus de la construction d'immenses bâtiments, de nouvelles possibilités de rotation sont offertes avec l'ouverture d'un passage dans les falaises, qui vous amènera vers la partie est de l’Arbre.Un peu plus loin,, toujours contrôlé par Hammond Industries. Nous y retrouvons à son centre une fosse centrale, promettant du loot de qualité.La dernière nouvelle zone majeure est le Complexe, qui se trouve en plein centre d'une zone assez convoitée, au centre de la carte. La petite ville présente sous la ligne de train sur place est de ce fait supprimée. La zone profitera d'une nouvelle mécanique, l. Ces derniers, s'ils sont activés par l'intermédiaire d'un panneau, se dressent permettant de fortifier une zone.Finalement, pour offrir davantage de solutions dans la rotation, un nouveau passage est disponible en prenant la direction de l’est depuis le Campement, vous emmenant à Skyhook.. De plus amples informations sur les autres nouveautés peuvent être retrouvées ici . Les développeurs ont également partagé une courte vidéo :