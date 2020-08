Beyond Good & Evil : Un film Netflix officiellement annoncé

On te donne deux noms, tu vas vite comprendre : Jade et Pey’j.



Oui, on prépare un film Beyond Good & Evil qui sera réalisé par Rob Letterman (Détective Pikachu) et qui arrive PRO-CHAINE-MENT ! pic.twitter.com/j5kTgHtvXD — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2020

Plus de trois ans après l'annonce de Beyond Good & Evil 2 , Ubisoft reste depuis quelques mois silencieux au sujet de la suite des aventures de Jade. Le développement semble compliqué, à l'instar d'autres productions du studio, au grand dam de toute une communauté, qui s'est créée au fil des années, depuis la sortie du premier opus en 2003.Toutefois, ces nombreux joueurs et amateurs de l'univers imaginé par Ubisoft et Michel Ancel. L'annonce a été faite ce vendredi 31 juillet, mais ne nous apprend malheureusement pas grand-chose sur le contenu de ce film, si ce n'est qu'il devrait mettre en avant. Nous retrouverons, à qui nous devons notamment les films Gang de requins, les Voyages de Gulliver ou encore plus récemment Détective Pikachu.Une nouvelle licence vidéoludique arrivera donc prochainement sur Netflix, en attendant peut-être l'officialisation de la série animée Splinter Cell