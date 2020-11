Apex Legends pourrait aller au-delà du battle royale

Nous avons ce roster de légendes que les joueurs aiment, mais pouvons-nous les utiliser autrement ? Je pense qu'à l'avenir, vous verrez peut-être le jeu devenir plus qu'un simple battle royale. Nous avons de nombreux modes temporaires et d'autres façons de jouer. Je pense que c'est un excellent point de départ.

Depuis son lancement,, avec PUBG et Fortnite notamment. Si les joueurs sont assez satisfaits du contenu proposé, avec par exemple une nouvelle légende par saison et de temps en temps une nouvelle carte, comme pour cette saison 7, et avec d'autres ajouts plus ou moins pertinents,Dans un entretien avec Eurogamer , il a en effet indiqué que les équipes avaient parfois des discussions sur la possibilité d'étendre le contenu du jeu, pour aller au-delà du battle royale.En d'autres termes,, comme ont pu le faire Fortnite et PUBG. Un mode match à mort par équipe, voire un mode PvE pourraient donc être implantés, en plus de rendre permanent certains modes qui ont déjà été disponibles. Une stratégie qui pourrait permettre à d'autres joueurs de découvrir Apex Legends En attendant, nous rappelons que la saison 7 arrivera ce 5 novembre en France, avec une nouvelle carte et une nouvelle légende , tout comme la version Steam. Malheureusement, la version Nintendo Switch est repoussée en 2021