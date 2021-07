Apex Legends : Le mode replay et la killcam ne sont pas au programme

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Très souvent, la communauté demande aux développeurs d' Apex Legends d'introduire de nouvelles fonctionnalités, comme le cross-play qui a été implanté il y a quelques mois et la cross-progression qui arrive, même si les différentes attaques ralentissent sont développement . Le mode replay, également demandé, ne fait malheureusement pas partie des choses sur lesquelles travaillent les développeurs.Invité lors d'un podcast, John Larson, balance designer, explique que ce serait un sacré chantier au niveau du développement, et que cela n'est pas justifié « pour le moment ». Néanmoins, il n'exclut pas qu'à long terme, un mode replay arrive.Pour ce qui est du mode killcam, les choses sont plus claires : Respawn ne souhaite pas implanter la fonctionnalité et est plus fermé à cette idée, même dans un futur plus lointain. John Larson affirme qu'Apex Legends n'a pas été conçu pour proposer une killcam, pour plusieurs raisons, et qu'elle pourrait chambouler totalement le gameplay, notamment en donnant des informations sur la position des ennemis lors de la mort. De ce fait,Néanmoins, il n'est pas impossible qu'un dérivé de la fonctionnalité voie le jour dans les mois à venir, par exemple inspiré de ce que fait PUBG