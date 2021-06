Apex Legends : Le cross-play, comment fonctionne-t-il ?

Comment fonctionne le cross-play dans Apex Legends ?

Comment désactiver le cross-play dans Apex Legends ?

Comment inviter un ami dans Apex Legends ?

Allez dans le menu « Amis » en bas à droite de votre écran.

Cliquez sur « Trouver un ami »

Saisissez ensuite son pseudo, pour obtenir une liste de joueurs. Vous n'avez plus qu'à inviter votre ami.

Les demandes seront affichées sur la partie supérieure gauche de votre écran.

Lorsque la demande est acceptée, vous pourrez jouer ensemble.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Ces dernières années, de plus en plus de développeurs ont rendu ledisponible pour leur jeu en ligne, étant donné que la communauté est particulièrement adepte de cette possibilité de jouer avec ses amis, quelle que soit leur plateforme. Lepermet, en effet, de jouer entre PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch (parfois appareils mobiles, selon la disponibilité des jeux).Depuis que Respawn a introduit le, en fin d'année 2020, il est donc possible de jouer ensemble, sans aucune restriction de plateforme, pour le plus grand plaisir d'une partie de la communauté. L'autre, en revanche, n'est pas particulièrement fan de cette fonctionnalité.Si vous n'êtes pas familier avec le, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à son sujet ci-dessous.Il faut savoir que lepar défaut dans. Toutefois, il ne sera actif que dans le cas où vous jouez avec un utilisateur d'une autre plateforme. De ce fait, si vous êtes un joueur console et que vous n'avez pas de joueur PC dans votre groupe, ou que vous jouez en solo, vous tomberez dans un lobby consoles. Pareillement si vous êtes sur PC, vous ne tomberez avec des joueurs consoles que dans le cas où l'un de vos coéquipiers est sur console.Sur console, le cross-play peut être désactivé en allant dans les paramètres. Cependant, les joueurs PC ne peuvent pas désactiver la fonctionnalité. Mais comme nous vous l'avons expliqué, si vous jouez seul ou n'avez que des joueurs PC dans votre groupe, vous ne devriez pas rencontrer de joueurs consoles.Si vous souhaitez jouer àavec des amis d'une autre plateforme, voici les étapes à suivre :