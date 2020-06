Apex Legends : La version mobile pourrait arriver dès la fin d'année

Selon les paroles d'Electronic Arts, la version mobile pourrait arriver dès cette fin d'année pour certaines régions.

Nous avons des plans pour lancer Plants vs Zombies 3 en soft launch sur mobile, mais nous avons aussi parlé d'Apex Legends, qui pourrait sortir de la même manière d'ici la fin de l'année.

Une version mobile d' Apex Legends doit normalement voir le jour, mais cela n'était pour le moment pas la priorité de Respawn et d'Electronic Arts. Cependant, avec les arrivées simultanées de la version Steam Nintendo Switch et du support du cross-play cet automne , la version mobile pourrait être lancée dans la foulée.Dans un récent appel aux investisseurs (via VGC ),Malheureusement, il ne s'agirait que d'un « soft launch » et donc d'une sortie limitée à quelques régions ou quelques personnes.Cela veut tout de même dire que les développeurs souhaitent prendre leur temps, pour proposer une expérience qualitative en dépit de ce que le support impose.. EA et Respawn n'ont donc rien à perdre.De plus amples informations seront données dans les semaines qui arrivent, que ce soit pour la version Switch ou cette version mobile, attendue par tous les joueurs qui ne peuvent y jouer sur les plateformes actuelles.