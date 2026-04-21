Ubisoft aurait annulé un nouveau jeu, son mélange entre Animal Crossing et Minecraft

La crise continue chez Ubisoft. L'éditeur français vient d'annuler Alterra, un jeu de simulation sociale très prometteur inspiré d'Animal Crossing et de Minecraft. En développement depuis trois ans à Montréal, le projet fait les frais de la restructuration massive qui frappe actuellement l'entreprise.

L'hécatombe se poursuit au sein des studios d'Ubisoft. Alors que l'éditeur français traverse une période de restructuration sans précédent, une nouvelle victime vient de s'ajouter à la longue liste des projets abandonnés. Selon Insider Gaming, le titre au nom de code Alterra a été officiellement annulé après près de trois années de gestation au sein d'Ubisoft Montréal. L'équipe de développement a appris la mauvaise nouvelle ce mardi et a été renvoyée chez elle pour le reste de la journée, marquant un coup d'arrêt brutal pour cette production qui s'annonçait pourtant très singulière dans le paysage vidéoludique actuel.

Un croisement ambitieux entre Animal Crossing et Minecraft

Alterra se présentait comme un jeu de simulation sociale fortement inspiré du célèbre Animal Crossing de Nintendo, mais n'a jamais été officialisé, et nous ne le connaissions que via les fuites. L'expérience aurait dû proposer une direction artistique audacieuse basée sur les voxels, rappelant inévitablement l'esthétique cubique et accrocheuse de Minecraft. Les joueurs auraient eu la liberté totale de construire tout ce qu'ils désiraient en utilisant de nombreux matériaux récoltés directement dans l'environnement virtuel.



L'univers du jeu s'articulait autour de différents biomes variés abritant des créatures uniques et des ressources spécifiques à rencontrer, combattre et collecter au fil de l'aventure. Les PNJ, affectueusement baptisés « Matterlings », arboraient un design atypique rappelant les célèbres figurines Funko Pop. Le projet était porté par de véritables vétérans de l'industrie, avec Patrick Redding au poste de directeur créatif et Fabien Lhéraud en tant que producteur principal, deux figures majeures du studio montréalais.

Le spectre de la restructuration plane toujours sur l'éditeur

Si cette annulation soudaine représente un coup dur pour les équipes créatives impliquées, elle ne s'accompagne heureusement pas de licenciements immédiats. Les employés affectés au projet Alterra ont été placés en disponibilité, dans l'attente d'une réaffectation sur d'autres productions majeures de l'entreprise. Toutefois, le sort des studios de soutien qui participaient également au développement reste pour le moment incertain et soulève de nombreuses questions en interne.

Cette nouvelle annulation illustre une fois de plus la passe complexe que traverse actuellement le géant français du jeu vidéo. En début d'année, la direction avait déjà mis un terme de façon abrupte à six autres jeux, dont une expérience multijoueur inédite dans l'univers d'Assassin's Creed et le remake tant attendu de Prince of Persia: Les Sables du Temps. Le mois suivant, c'est le studio Red Storm Entertainment qui voyait ses activités de développement de jeux cesser définitivement. La disparition prématurée d'Alterra confirme que la stratégie de rationalisation financière d'Ubisoft est loin d'être terminée, sacrifiant au passage des concepts originaux qui auraient potentiellement pu apporter un véritable vent de fraîcheur au catalogue de l'éditeur dans les années à venir.