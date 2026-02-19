Animal Crossing: New Horizons : MàJ 3.0.1 du 19 février 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 3.0.1, déployée le 19 février 2026, d'Animal Crossing: New Horizons.
En ce jeudi 19 février 2026, Animal Crossing: New Horizons a accueilli une toute nouvelle mise à jour
, actuellement disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Comme vous vous en doutez, ce patch, soit le 3.0.1, n'apporte pas de nouveautés sur ledit titre, mais corrige plusieurs problèmes
rencontrés par les joueurs et les joueuses.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 3.0.1, déployée le 19 février 2026, d'Animal Crossing: New Horizons
.
Patch notes de la mise à jour 3.0.1 d'Animal Crossing: New Horizons
Les changements suivants ont été apportés au jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch
- Correction d'un problème à cause duquel le jeu avait tendance à tourner au ralenti après un déplacement de l'hôtel de l'île vers un espace extérieur.
- Correction d'un problème à cause duquel, après avoir demandé à Resetti de nettoyer l'île, les barrières ayant été déplacées ou rangées pouvaient être personnalisées de différentes manières ou dupliquées, et certains des objets nettoyés pouvaient disparaître.
- Correction d'un problème à cause duquel Méli et Mélo arrêtaient parfois de suivre le joueur dans la Boutique Nook.
- Correction d'un problème à cause duquel des objets pouvaient sortir d'un rocher avant que le joueur ne le touche avec la pelle.
- Correction d'un problème à cause duquel, après avoir joué avec un autre joueur sur une rêver'île, il pouvait être impossible de rénover une maison ou de déménager sur la rêver'île en question.
- Correction d'un problème à cause duquel la séquence d'installation de l'appli Appareil photo pouvait être diffusée en enregistrant la licence Remod'île au Nook Stop.
- Correction d'un problème à cause duquel certains objets apparaissaient dans les mauvaises positions dans le catalogue utilisé pour les studios photo et les décorations d'hôtel.
- D'autres corrections ainsi que d'autres ajustements ont été effectués afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Les changements suivants ont été apportés au jeu sur Nintendo Switch 2
- Correction d'un problème à cause duquel les nuages à l'horizon pouvaient ne pas sembler alignés à l'extérieur sur l'île, entraînant naturellement la disparition de certaines parties du ciel.
- Ajustement de l'intensité des vibrations des manettes afin que celle-ci corresponde au niveau en jouant sur Nintendo Switch.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Animal Crossing: New Horizons
est disponible sur Nintendo Switch ainsi que sur Nintendo Switch 2.
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